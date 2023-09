“A gente nem pôde ver a banda!”: fã do Foo Fighters entra em trabalho de parto no show, em Curitiba

Com 38 semanas de gravidez, Renata Alana Pedroso resolveu assistir ao show de uma de suas bandas preferidas, o Foo Fighters, que se apresentou no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, na última quinta-feira.

A natureza, no entanto, resolveu não esperar, e ela entrou em trabalho de parto momentos antes da apresentação da banda. “A gente nem pôde ver a banda entrar no palco. Ela [o bebê] não quis esperar, não aguentou esperar nem pra ver um pouquinho do show”, disse o marido, William dos Santos.

Segundo ele, a esposa tinha ido ver o médico para ter certeza de que poderia ir ao show sem problema, já que estava na iminência do parto, e teve autorização. “Ele falou que a princípio ela estava bem. Até agendou o parto para semana que vem. Ela estava tranquila, achou que daria pra vir tranquilamente.”

Renata já começou a passar mal no pré-show, quando a banda de abertura estava tocando. Ainda tentou esperar mais, mas disse que não aguentaria esperar mais e acionaram o serviço médico do local, que deu o primeiro atendimento e constatou-se que ela já estava em trabalho de parto. Ela foi imediatamente levada ao hospital, onde deu à luz Carina.

Curiosamente, o enfermeiro que a atendeu é o mesmo que estava no show da banda Metallica, em 2022, quando outra mulher deu à luz durante o show.