A filha de Madonna: Lourdes Leon brilha em vestido transparente e fio dental

A filha de Madonna, Lourdes Leon, chamou a atenção de todos e virou alvo das câmeras na New York Fashion Week deste ano, ao desfilar com um visual de tirar o fôlego. A modelo, que compareceu ao Victoria's Secret: The Tour na cidade de Nova York, usou um ousado vestido feito inteiramente de fio dental e purpurina.

Lourdes Leon attending the Victoria's Secret World Tour event (2023) pic.twitter.com/khhOuTwaac — linda (@itgirlenergy) September 6, 2023

Em uma ousada demonstração de estilo, Lourdes escolheu um vestido de malha prateada que apresentava um padrão de teia. O vestido exibia suas pernas tonificadas em toda a sua glória.

Mas a indumentária arrojada não parou por aí. Sob o vestido transparente, a filha de Madonna usava um fio dental preto que se elevava em seus quadris, chamando a atenção para seu umbigo perfurado e abdômen plano. Um par de saltos plataforma de bico aberto e uma fina corrente de prata em volta do pescoço complementavam o visual.

A modelo completou o visual com cabelos pretos lisos caindo por suas costas e uma maquiagem que incluía um tom pêssego nos lábios e sombra de olhos dourada metálica, adicionando um toque extra de glamour à sua aparência.

Lourdes Leon attends Victoria's Secret event in New York City



More images at: https://t.co/roe28Lgcfg#GAWBY pic.twitter.com/Lt2KTnL2px — GAWBY.com (@GAWBYcom) September 7, 2023

Lourdes Leon não foi a única celebridade presente neste evento repleto de estrelas. A modelo Gigi Hadid também roubou a cena com um vestido amarelo transparente que apresentava uma fenda ousada na coxa, enquanto a apresentadora de podcast Emily Ratajkowski vestiu um conjunto de couro coordenado que incluía calças de couro justas e um pequeno sutiã que expunha seus abdominais definidos.

Curiosamente, a aparição de Lourdes no Victoria's Secret: The Tour foi um momento de redenção. Ela havia sido rejeitada anteriormente quando tentou entrar no desfile de moda de Marc Jacobs em fevereiro deste ano. O incidente chamou a atenção, especialmente porque Marc Jacobs a havia escolhido como o rosto de sua campanha de primavera de 2021, após quase três décadas de colaboração com sua mãe, Madonna.

A audaciosa declaração de moda de Lourdes Leon na New York Fashion Week reafirma seu status como ícone de estilo e consolida seu lugar no mundo da alta moda.