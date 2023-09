4 séries coreanas românticas que foram lançadas recentemente e nos encantam: todas estão na Netflix

Devemos admitir que nosso prazer culposo é assistir a séries coreanas românticas que estão na Netflix, especialmente agora que algumas acabaram de ser lançadas.

Com essas alternativas, você poderá desfrutar dessas histórias de amor que tanto gosta e te prendem, graças à sua boa dose de drama, suspense, erotismo e reviravoltas inesperadas que nos mantêm presas à cadeira.

Séries coreanas românticas que foram lançadas recentemente na Netflix

Rei da terra

Sem dúvida, isso tem tudo para nos roubar suspiros: um jovem herdeiro que retorna da Europa e se encontra envolvido em uma feroz batalha com sua meia-irmã, que ansia pelo controle do império de seu pai. No entanto, tudo mudará quando ele se encontra com uma trabalhadora da empresa que rouba seu coração.

Celebridade

O que aconteceria se de um dia para o outro você se tornasse uma influenciadora reconhecida? Esta produção aborda de forma crua e real, o mundo frívolo de pessoas dispostas a fazer o impossível para alcançar a fama e o sucesso.

The Mask Girl

Sem dúvida, é uma das séries coreanas românticas mais bem-sucedidas que foram lançadas recentemente na Netflix, pois não parou de estar entre as tendências. Aborda a vida de Kim Mo-Mi, uma funcionária insegura com a sua aparência, que se torna uma famosa figura mascarada na Internet à noite, embarcando em muitas aventuras.

Contato especial

Assim como a anterior, ela é uma das mais aclamadas recentemente no serviço de streaming porque tem muitos pontos de reviravolta que nos mantêm presas à cadeira. Gira em torno de uma médica veterinária que descobre que possui poderes sobrenaturais e se une a um detetive para resolver grandes mistérios na sua localidade.