Shakira surpreende ao optar por neoprene enquanto Clara Chía arrasa de biquíni na Croácia

Ao contrário de outros verões, Shakira quase não foi vista de biquíni no período de verão que estamos prestes a encerrar. A cantora colombiana posou em algumas fotos que postou em sua conta do Instagram tomando banho, mas o fez com um traje de neoprene.

Clara Chía e Gerard Piqué brilham em férias croatas

Quem vimos de maiô foi Clara Chía. A jovem catalã foi capturada pela revista Lecturas enquanto aproveitava as férias na Croácia com Gerard Piqué. A publicação em papel couché dedicou uma reportagem e a mostrou na capa praticando paddle surf com o ex-jogador do FC Barcelona.

A elegância de Clara Chía

Alguns flagrantes geraram centenas de comentários positivos: “Mulher tremenda”, “Preciosa e o melhor, sem necessidade de Photoshop nem nas unhas”, “É para mulheres naturais como ela que devem seguir dicas”; pode ser lida nas redes.

Mas não falaremos de sua aparência física, mas sim de seu estilo. Clara usou um biquíni bem simples, sem estridência, na cor verde militar. ?Gerard Piqué e Clara Chía, férias em família na Croácia. O ex-jogador de futebol e sua atual parceira estão vivendo o verão mais tempestuoso?, escreveram da revista Lecturas em uma postagem no Twitter acompanhada de uma imagem da capa. Embora deva ser dito que, vendo como gostaram das praias croatas, não tem sido muito tempestuoso este verão.

Shakira x Clara Chía: básica vs. tradição

Um biquíni que muitos elogiaram em comparação com o que vimos da Shakira nos anos anteriores. Nesse sentido, muitos usuários apontam que a elegância e o bom gosto residem na simplicidade. E é que não há necessidade de franjas ou detalhes desnecessários para chamar a atenção.

Clara Chía e Gerard Piqué provaram que o estilo descomplicado pode ser tão impactante quanto qualquer traje de alta costura, enquanto Shakira surpreendeu ao optar por uma abordagem mais discreta neste verão. O debate sobre moda de verão continua, mas uma coisa é certa: o estilo de Clara Chía deixou sua marca nas praias croatas deste ano.