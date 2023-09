Revoltada, Jojo Todynho reclama durante viagem internacional: ‘Que vacilação’

Jojo Todynho perde produtos ao embarcar para fora do Brasil (Reprodução/@jojotodynho)

A bagagem é um dos maiores problemas durante uma viagem, principalmente de longa distância, e Jojo Todynho que foi até o aeroporto internacional do Rio de Janeiro também enfrentou dificuldades na hora de passar pelo raio-x e contou tudo aos fãs.

Antes de embarcar, a famosa contou que não poderia levar alguns de seus produtinhos de beleza mais queridos: “Perdi pasta de dente, desodorante e o meu spray. Vou comprar outro”, garantiu a vencedora de A Fazenda 12.

Em seu desabafo, a intérprete de Que Tiro Foi Esse alertou os seguidores: “Eu perdi as coisas por não poder levar nada de 100 mls...Vou ficar 17 horas dentro do voo”.

Jojo Todynho perde produtos caros no aeroporto internacional do Rio de Janeiro (Reprodução/@jojotodynho)

Em seguida, Jojo contou que passou em frente a loja da Victoria Secret, uma das marcas que mais gosta quando o assunto é cosméticos, e comprou o produto: “Eu passei na frente da Victoria Secret e comprei o meu creme que foi tomado”.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho não suporta mais boatos sobre seu namoro: ‘Não mexe com os meus’

Jojo Todynho também lembrou de sua primeira viagem para Angola, ao retornar para o Brasil ela foi às compras: “Eu sou viciada nesta marca, em 2018, quando eu voltei da Angola eu distribuía. Mas, não tem problema não que eu vou comprar outro”.

Depois do susto, a famosa questionou o serviço de raio-x do aeroporto e disse que não serviria para este trabalho: “Será que eles jogam fora mesmo? Eu não iria servir para trabalhar nisso, por que eu iria ficar para mim. Gente, o meu spray, que vacilação. Eu me esqueci desse negócio de 100 ml, só trouxe”.

Jojo Todynho passou outro perrengue no aeroporto

A viagem internacional de Jojo Todynho virou uma verdadeira novela e a famosa apareceu nas redes sociais para contar. Ao lado de Renata, sua advogada, ela não aguentava mais andar pelo aeroporto internacional do Rio de Janeiro.

“Eu e a Renata estamos pagando penitência no aeroporto, estávamos em uma parte e tivemos que andar para outra. É promessa? É mais longe que a escadaria da Penha”.

Ela também contou que optou por não ficar na sala VIP, tirou fotos com os fãs e também falou sobre a cirurgia bariátrica: “Esqueça tudo! Andei pra caralh*, sem cansar a perna e sem respiração ofegante. Borboleta está voando”.

LEIA TAMBÉM: Queerbait? Entenda enfim o que é no clipe de Juliette e Marina Sena