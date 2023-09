Príncipe William e Kate 'Temem' Visita do Príncipe Harry e Não Desejam Encontro

À medida que o Príncipe Harry retorna ao Reino Unido, seu irmão, o Príncipe William, e sua cunhada, Kate Middleton, estão relatados como ?temendo? a visita do Duque de Sussex.

O Príncipe Harry está voltando a Londres hoje, onde apresentará os WellChild Awards na capital antes de seguir para a Alemanha para os Invictus Games. Ele está voando de sua casa em Montecito, Califórnia, pela primeira vez desde a Coroação de seu pai, o Rei Charles III, em maio.

Inicialmente, havia especulações de que o Príncipe Harry poderia participar de ?negociações de paz? com sua família após as revelações em suas memórias e a série de documentários explosiva que lançou com sua esposa Meghan Markle no inverno passado. No entanto, agora foi alegado que o Príncipe e a Princesa de Gales ?não têm desejo? de se encontrar com o Príncipe Harry, segundo um especialista em assuntos reais

Kinsey Schofield, do podcast To Di For Daily, afirmou: ?Tenho a impressão de que o Príncipe e a Princesa de Gales não têm desejo de se encontrar com Harry, com ou sem Meghan Markle. Existe uma falta grave de confiança, e eles não desejam que a conversa seja repetida a ninguém?.

Falando à Fox News, Kinsey acrescentou que suspeita que o Príncipe William está ?temendo? a chegada do Príncipe Harry à Grã-Bretanha, coincidindo com os preparativos dele e de sua esposa, Kate, para reconhecer publicamente o primeiro aniversário da morte da Rainha Elizabeth II. Ela também observou que Harry será uma distração caso se reúna com sua família, o que resultaria em ?manchetes conflitantes que o palácio não apreciará?.

?Eles estão encurralados, independente da decisão que tomem? É uma situação difícil, mas Harry parece estar priorizando a filantropia no momento. Não estou surpresa com seu desejo de comparecer?, acrescentou.

Isso ocorre apenas sete dias após relatos que afirmaram que Kate Middleton estava instando o rei a convidar o Príncipe Harry para uma conversa ?face a face? com seu irmão, o Príncipe William. Na semana passada, uma fonte disse à New Idea que Kate ?acredita que não há como resolver as coisas até que os dois irmãos se encontrem e discutam suas queixas?.