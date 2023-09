Paul Gascoigne surpreende e beija o príncipe William em restaurante da pret a manger

O Príncipe William protagonizou um encontro surpreendente durante sua visita à cidade costeira de Bournemouth como parte de sua campanha Homewards, que visa combater a falta de moradia. Enquanto visitava uma filial da rede de restaurantes Pret A Manger, o herdeiro do trono britânico foi surpreendido pela presença do lendário jogador de futebol da Inglaterra, Paul Gascoigne.

Durante sua estadia na Pret A Manger, o Príncipe William participou ativamente na preparação de sanduíches e teve a oportunidade de conversar com a equipe e os clientes. No entanto, o momento mais notável aconteceu quando ele se deparou com Gazza, como Gascoigne é carinhosamente conhecido.

Os dois homens trocaram apertos de mão, e o Príncipe William demonstrou interesse em conhecer melhor o ex-jogador de 56 anos, que enfrentou batalhas públicas com vícios e problemas de saúde mental. No final da conversa, Gazza surpreendeu a todos ao quebrar o protocolo real e dar um beijo no príncipe, gesto prontamente retribuído por William.

Além do encontro inesperado, o Príncipe William também aproveitou a visita à loja para aprender mais sobre o trabalho realizado pela Fundação Pret, que busca quebrar o ciclo da falta de moradia.

Ele conversou com o CEO da empresa, Pano Christou, e conheceu o programa Rising Stars, que oferece apoio, treinamento e emprego para pessoas em situação de rua.

Em seguida, William fez uma visita ao Vitality Stadium, casa do time de futebol AFC Bournemouth. Lá, ele ouviu sobre os esforços do clube para apoiar aqueles em risco de falta de moradia na região de Bournemouth, Christchurch e Poole, áreas alvo da campanha Homewards.

A visita do Príncipe William a Bournemouth aconteceu poucas horas antes da esperada aparição de seu irmão, o Príncipe Harry, em solo britânico após meses no exterior. Harry está programado para celebrar as conquistas e a resiliência de jovens gravemente doentes e suas famílias, apoiados pela organização WellChild, em um evento em Londres ainda hoje.