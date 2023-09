Patrícia Poeta em Amor Perfeito? Apresentadora esclarece possibilidade aos fãs

No cammarim da Globo, Patrícia Poeta brinca com a possibilidade de aparecer em Amor Perfeito (Reprodução/@patriciapoeta)

Patrícia Poeta pode mesmo aparecer na reta final da novela Amor Perfeito? A resposta é não, a apresentadora do Encontro apenas brincou com essa possibilidade ao mostrar a vida como ela é nos bastidores do Encontro, onde apareceu no camarim se arrumando para o programa ao vivo, que vai ao ar logo mais.

Mesmo no feriado de 7 de setembro, a jornalista surgiu ao lado do cabeleireiro e da maquiadora da TV Globo e brincou com a possibilidade de aparecer na novela das 18 horas que está em sua reta final: “Bom dia, pessoal! Estamos em Amor Perfeito?”, questionou a famosa.

Patrícia Poeta antes de apresentar o Encontro (Reprodução/@patriciapoeta)

Em seguida, ela disse aos fãs que não e que estava se arrumando para o Encontro desta quinta-feira (07): “Daqui a pouco tem programa ao vivo, em ritmo de feriado”, lembrou a contratada da Globo.

Conhecida por quase não descansar em feriados, Patrícia Poeta afirmou no story que o feriado da Independência não é para todos, já que o dia será de muito trabalho na emissora.

Ciclone extratropical preocupou Patrícia Poeta

Patrícia Poeta levou os danos causados pelo ciclone extratropical para o Encontro desta quarta-feira (06). Nascida no Rio Grande do Sul, estado mais atingido, a famosa estava visivelmente emocionada ao conversar com uma senhora que perdeu tudo.

César Tralli e Patrícia Poeta alertam sobre as chuvas e o ciclone extratropical no Encontro (Reprodução/Globo)

“Muito triste. A gente fala que são coisas materiais, mas também é aquilo que as pessoas batalham a vida inteira para construir, são histórias. Além daquilo é necessário para viver”, afirmou a apresentadora antes de chamar César Tralli, direto do estúdio do Jornal Hoje.

De volta ao estúdio do Encontro, a apresentadora voltou a falar sobre a história contada no matinal da TV Globo: “Começamos com uma história de uma das moradoras com uma das casas mais altas e precisou ir para o telhado da casa para se salvar”.

