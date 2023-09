Paris Jackson enfrenta temores após invasão em sua casa

Paris Jackson, filha do lendário cantor Michael Jackson, foi vista em público pela primeira vez desde que foi vítima de uma aterrorizante invasão em sua residência na última semana. O incidente deixou a jovem estrela temerosa de ficar sozinha em sua casa.

No último quarta-feira, Paris, de 25 anos, foi alvo de uma invasão em sua casa na Califórnia. Felizmente, ela não encontrou pessoalmente o invasor, pois estava fora na época, com uma amiga hospedada na propriedade. Sua amiga corajosamente confrontou o intruso, que fugiu antes da chegada da polícia.

Neste domingo, Paris foi vista sozinha em West Hollywood, seguindo o incidente alarmante. A estrela de ?American Horror Stories? foi vista dando um passeio com seu cachorro, depois de solicitar ?proteção contra invasores? devido ao medo de ficar sozinha em casa. A jovem celebridade sorriu enquanto usava um visual confortável e despojado, com shorts jeans rasgados e uma camiseta multicolorida oversized, com seus longos cabelos amarrados em um coque alto.

Felizmente, ninguém ficou ferido durante a recente invasão à casa de Paris, e as autoridades ainda estão em busca do invasor. Embora nenhum suspeito tenha sido identificado até o momento, Paris já enfrentou problemas com perseguidores no passado, tendo sido forçada a obter uma ordem de restrição temporária contra um homem que alegadamente a seguia. A cantora afirmou anteriormente que seu perseguidor aparecia em seu estúdio de gravação enquanto ela trabalhava e, em um caso suspeito, permaneceu na área por 15 horas.

A invasão à casa ocorreu após Paris ter sido alvo de críticas de fãs no 65º aniversário de seu falecido pai famoso. Ela compartilhou com seus seguidores que estava respeitando o desejo de seu pai de não reconhecer o aniversário do cantor de ?Thriller?. Ela explicou que, durante sua infância, o cantor pop ?odiava? celebrar seu aniversário e se recusava a revelar a data ou participar de festas em comemoração ao dia.

Seguidores de Paris a ameaçaram e disseram para ela ?se matar? quando não desejou um feliz aniversário ao seu falecido pai no mês passado. Ela afirmou que as pessoas ?perdem a cabeça? por sua escolha de seguir os pedidos de seu famoso pai.