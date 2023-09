‘Pãozinho no forno’: Juliano Cazarré anuncia que será pai pela sexta vez

"Pãozinho no forno", diz Juliano Cazarré ao anunciar que será pai pela sexta vez (Divulgação/Globo)

O ator Juliano Cazarré, de 42, será papai pela sexta vez. O famoso e a esposa, Letícia, de 39 anos, anunciaram que esperam mais um bebê pelas redes sociais.

Em uma publicação conjunta, o casal aparece sentado em um sofá, enquanto ela abre uma caixinha com o teste positivo para a gravidez. Emocionados, Juliano e Letícia comemoram a chegada do sexto herdeiro.

“Como nós sempre dizemos: A vida quer viver! Agora somos oito! Estamos esperando mais um bebê com muito amor! Celebrando e dividindo com vocês nossas conquistas, nossas lutas, nossa rotina”, legendou o casal.

No texto, Juliano Cazarré e Letícia falam que há mais “um pãozinho no forno” e que o novo bebê será recebido com muita alegria, muito amor: “Essa não foi exatamente uma surpresa. Nós esperamos juntos o resultado e aí está o ‘react’”, diz a publicação.

Além do novo herdeiro, eles são pais de Vicente, 11, Inácio, 10, Gaspar, 3, Maria Madalena, 2, e Maria Guilhermina, 1. Segundo o Gshow, Letícia está com 12 semanas de gestação, que não foi planejada.

“Eu tinha um pouco de receio de engravidar agora por causa da Guilhermina, que ainda inspira muitos cuidados da gente. Gostaríamos de esperar mais um pouco, mas existe Deus que sabe mais do que a gente do que é melhor.”, disse Letícia.

Juliano Cazarré está em Fuzuê

O ator está no elenco da atual novela das 19h, na Globo, onde vive Pascoal, o antagonista da trama criada e escrita pelo autor Gustavo Reiz em seu primeiro trabalho na emissora.

Pascoal é assessor de Heitor (Felipe Simas), um deputado que está sempre na mídia por seus projetos polêmicos. Educado, refinado, ele também possui um caráter duvidoso e leva uma vida mais opulenta do que permitiria sua realidade e é capaz de ir às últimas consequências quando deseja algo. Com uma personalidade dúbia, pode se tornar muito perigoso, tanto para inimigos quanto para aliados.

