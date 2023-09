Noor Alfallah entra com ação para custódia do filho com Al Pacino

Noor Alfallah, de 29 anos, entrou com um pedido de custódia de seu filho recém-nascido, Roman Alfallah Pacino, apenas meses após dar à luz o quarto filho do ator Al Pacino, de 83 anos, de acordo com documentos judiciais vistos pelo The Blast.

Ela está exigindo a custódia total de seu filho, com ?visitação razoável? concedida a Pacino, enquanto concorda em dar ao ator vencedor do Oscar a custódia legal conjunta. Isso permitirá que ele participe das principais decisões, como educação, tratamento médico e religião da criança.

O representante de Pacino, Stan Rosenfield, declarou ao The U.S. Sun: ?Al e Noor trabalharam juntos com sucesso e chegaram a acordos mútuos em relação ao filho Roman?.

Alfallah também incluiu uma “declaração voluntária de parentesco” de uma página assinada por ambas as partes, que foi executada seis dias após o nascimento da criança. Pacino e uma testemunha de terceiros assinaram o documento, declarando o ator como pai biológico da criança.

Alfallah está solicitando que o tribunal obrigue Pacino a pagar as taxas do advogado e os custos legais relacionados ao caso. O valor exato da pensão alimentícia não está listado no processo, pois, na Califórnia, o tribunal deve estabelecer a renda de ambos os pais antes de ordenar o suporte à criança.

No entanto, a maioria das vezes, o juiz determinará o valor com base em um pedido feito por Alfallah nos próximos dias.

Pacino e Alfallah deram as boas-vindas ao filho em 6 de junho de 2023, no Hospital Cedar Sinai, em Los Angeles. Este é o quarto filho de Pacino - ele já tem gêmeos de 22 anos com a ex Beverly D'Angelo e uma filha mais velha com a ex-parceira Jan Tarrant.

O relacionamento entre Pacino e Alfallah começou durante a pandemia de Covid-19. Alfallah também foi ligada anteriormente ao vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, e ao bilionário Nicolas Berggruen antes de ser vista com a lenda de Hollywood Clint Eastwood em 2019. No entanto, ela rapidamente negou os rumores, afirmando que eram apenas amigos de família.