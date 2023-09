Motorista que atropelou Kayky Brito reza pela vida do famoso: ‘Muito abalado’

“Muito abalado” é o que diz o motorista responsável por atropelar o ator Kayky Brito no último fim de semana. Em meio a toda confusão, o anônimo também diz que torce pela recuperação do famoso, que segue internado na UTI do Hospital Copa D’Or, no Rio de Janeiro.

“Estou muito abalado com isso que está acontecendo. Torcendo para que ele saia logo disso e volte para sua família, para a sua filhinha. Tenho orado dia e noite por isso. É o que desejo do meu coração”, disse o rapaz.

O homem também conversou com a polícia que investiga o acidente, que aconteceu no sábado (02), na Avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Em seu depoimento, ele disse que estava abaixo da velocidade permitida por lei.

Depois da cirurgia, Kayky Brito teve uma leve melhora (Reprodução/Instagram)

“Ali a pista é 60 km e eu achava que era 60, mas aí o delegado falou que é 70 km/h. Eu estava muito abaixo do limite da pista. Até porque eu estava com passageiro, prudência. No trânsito eu nunca me envolvi em problemas, em nada”, contou ele.

Vale destacar que o motorista de aplicativo prestou os primeiros socorros ao ator Kayky Brito, logo após o grave acidente. Ele ainda se submeteu ao exame de alcoolemia, que deu negativo.

Na delegacia de polícia, na última terça-feira (05), a passageira que estava no carro confirmou a versão do motorista: “Não estava em excesso de velocidade, estava super tranquilo. Estava em uma velocidade tranquila”, afirmou Maria Estela Lima.

Após cirurgia, Kayky Brito segue sedado na UTI do Copa D'Or (Reprodução/@kaykybrito)

Bruno de Luca e o atropelamento de Kayky Brito

O apresentador Bruno de Luca é uma das principais testemunhas do atropelamento do ator Kayky Brito e, na 16ª DP, na Barra da Tijuca, ele falou tudo que sabe. Em seu depoimento, ele afirmou que apesar de ter visto o acidente, não sabia que era o amigo, só soube no dia seguinte, quando estava em São Paulo para assistir ao The Town.

Bruno contou que ele e Kayky estavam em sua casa e resolveram ir a um quiosque na orla para beber alguma coisa e seguiram de carro, deixado no local. Ele contou que chegaram a se despedir e ele foi pagar a conta, mas não sabe dizer o que Kayky foi pegar no carro.

Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que Bruno coloca as mãos na cabeça assustado ao testemunhar o atropelamento.

