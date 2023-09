Mingau passa por nova cirurgia para controlar a pressão intracraniana

O baixista Mingau se submeteu a uma nova cirurgia na noite desta quarta-feira e teve parte da calota craniana removida da cabeça para tentar aliviar a pressão intracraniana, de acordo com informações do Hospital São Luiz, em São Paulo.

O crânio do músico, baleado na cabeça na madrugada do último sábado, já havia sido aberto na primeira cirurgia para diminuir a pressão, mas não foi o suficiente, de acordo com a equipe médica.

“Na (primeira) cirurgia se retirou parte da calota craniana. Especialmente aquela que estava triturada. Mas muitas vezes isso não basta. É necessário ampliar”, disse o neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira, responsável pelo tratamento do músico. Seu estado ainda é considerado gravíssimo.

A última cirurgia, segundo os médicos, demorou 2h30 e Mingau segue internado na UTI do hospital, sedado e sob ventilação mecânica.

Os médicos disseram que ainda não é possível avaliar as sequelas que podem ocorrer em função do tiro na cabeça. “A região atingida tem algumas funções, funções motoras, funções de linguagem. Na fase em que ele está, fica muito difícil estabelecer um prognóstico em relação a sobrevida e sequelas neurológicas. É muito precoce”, afirmou o médico Manoel Jacobsen.

O projétil que atingiu Mingau entrou pela região frontal esquerda da cabeça (testa) e atravessou o crânio, praticamente sem deixar fragmentos.

Mingau foi baleado quando passava de carro pela Praça do Ovo, em Paraty, acompanhado de um amigo, que disse à polícia que eles estavam indo para uma lanchonete quando o carro foi atingido pelos disparos.

O local é conhecido pela polícia como ponto de venda de drogas e a região é dominada pelo tráfico.