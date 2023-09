Ludmilla investe R$ 3 mi e se inspira em Beyoncé para show histórico no The Town

Ludmilla, após o sucesso de seu aclamado show no último Rock in Rio, está pronta para fazer história no The Town. A cantora investiu incríveis R$ 3 milhões nesta produção que promete ser inesquecível para seu público.

O aguardado espetáculo será dividido em ?atos?, abrangendo diferentes fases de sua carreira, desde os clássicos do ?Numanice? até seu mais recente sucesso ?Vilã?. Ludmilla está se dedicando intensamente para preparar um repertório especial que agrade a todos os presentes. Em uma entrevista exclusiva, ela afirmou: ?Estou preparando um setlist para o festival com coisas que eu sei que o público vai gostar.?

Além da música, a inovação também será uma marca deste show. Inspirada por artistas como Rosália e Beyoncé, Ludmilla contará com 13 câmeras adicionais que capturarão cada detalhe de sua apresentação. A direção de fotografia ficará a cargo de Camila Cornelsen, uma renomada profissional de Hollywood, responsável por trazer a visão da cantora para a tela.

Outro destaque serão as trocas de figurino de Ludmilla, sincronizadas com os diferentes atos do show e com uma forte influência de Beyoncé. No palco, a artista será acompanhada por 30 talentosos bailarinos que prometem elevar a energia da plateia.

Além disso, Ludmilla reserva uma participação especial, mantida em segredo até o momento. Quem será a surpresa que ela tem preparada para o público?

A cantora faz um pedido especial aos fãs: cheguem cedo! O espetáculo está programado para começar às 16h de hoje na Cidade da Música. Ludmilla promete uma noite épica que certamente será lembrada como um marco em sua carreira e na história dos shows musicais.