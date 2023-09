Leonardo DiCaprio Criticado por Namorar Mais uma Jovem: Vittoria Ceretti, 25

Leonardo DiCaprio, o famoso ator de 48 anos, está enfrentando críticas nas redes sociais por mais um relacionamento com uma modelo mais jovem. Recentemente, ele foi flagrado em um momento apaixonado com sua nova parceira, Vittoria Ceretti, de 25 anos, durante uma visita ao clube noturno Hi Ibiza na ilha espanhola de Ibiza.

DiCaprio tem uma reputação de namorar apenas mulheres com 25 anos ou menos e, frequentemente, terminar os relacionamentos quando elas atingem essa idade, como aconteceu com sua última namorada séria, Camila Morrone, que agora tem 26 anos.

Após as fotos com Vittoria terem surgido, muitos foram rápidos em ridicularizá-lo pelo fato de que o relacionamento não seria duradouro, já que ela fará 26 anos no próximo junho. Alguns comentários nas redes sociais incluíram: ?Ela vai embora antes deste tweet ser terminado?, ?Ela tem mais 9 meses!? e ?Mais um ano e ele não vai olhar para ela novamente!?

Leonardo e Vittoria foram vistos trocando olhares apaixonados antes de se beijarem durante uma festa no animado clube, que durou até as 4h30 da manhã. Vittoria, que é 23 anos mais nova que Leonardo, estava deslumbrante em um vestido dourado sem alças, enquanto o ator estava vestido casualmente com uma camiseta preta e um boné combinando.

Embora não esteja claro quando exatamente Leonardo conheceu Vittoria, eles foram vistos juntos na França no final de maio, coincidindo com a estreia de seu filme ?Killers of the Flower Moon? no Festival de Cannes. Eles também foram vistos em um encontro para tomar sorvete em Santa Bárbara no final de agosto.

Vittoria Ceretti, que é embaixadora da marca Balenciaga, parece estar bem familiarizada com alguns membros do círculo íntimo de Leonardo, incluindo as modelos Neelam Kaur Gill e Meghan Roche.

Este relacionamento de DiCaprio com Vittoria Ceretti representa uma mudança notável, já que é a primeira vez que ele publicamente namora alguém com mais de 25 anos. Anteriormente, DiCaprio teve relacionamentos com diversas modelos, todas com 25 anos ou menos na época em que namoraram.

O relacionamento de DiCaprio com mulheres mais jovens tem sido objeto de debate e discussão ao longo dos anos, gerando opiniões diversas nas redes sociais e na mídia. Aos 48 anos, ele continua a ser uma figura de destaque em Hollywood, tanto por sua carreira no cinema quanto por sua vida amorosa.