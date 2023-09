Kourtney Kardashian revela cirurgia fetal de emergência e agradece médicos por salvar a vida do bebê

Kourtney Kardashian, finalmente compartilhou mais detalhes sobre sua recente e assustadora visita à sala de emergência. A celebridade grávida revelou ter passado por uma ?cirurgia fetal de emergência? em seu bebê ainda não nascido.

Em uma emocionante postagem no Instagram, Kourtney, 44 anos, publicou uma foto em preto e branco, onde ela segura a mão de seu marido, Travis Barker. Ao lado da imagem, ela escreveu: ?Serei eternamente grata aos meus incríveis médicos por terem salvado a vida do nosso bebê. Sou eternamente grata ao meu marido, que saiu correndo de sua turnê para estar ao meu lado no hospital e cuidar de mim depois, meu porto seguro. E à minha mãe, obrigada por segurar minha mão durante tudo isso.?

Kourtney, conhecida por suas três gestações tranquilas no passado, expressou a inesperada sensação de medo ao enfrentar uma cirurgia fetal de emergência. Ela agora compreende e respeita profundamente as mães que tiveram que lutar pela vida de seus bebês durante a gravidez.

Travis, que estava em turnê no exterior com seus companheiros de banda do Blink-182, anunciou o adiamento de seus shows na Europa devido a ?um assunto familiar urgente,? levando muitos a especularem que Kourtney estava em trabalho de parto. No entanto, essas teorias foram desmentidas quando o casal foi visto saindo de um hospital em Los Angeles, Califórnia.

Kourtney, fundadora da marca Lemme, e seu marido pareciam abalados enquanto se dirigiam ao carro. Travis manteve a cabeça baixa, vestindo calças pretas, uma camisa de mangas compridas preta com uma camiseta branca por baixo e um gorro preto. Kourtney, ainda exibindo sua barriga de grávida, usava um visual descontraído com um conjunto de moletom cinza e seus cabelos curtos em um coque bagunçado, complementado por óculos de sol escuros.

A estrela da moda anunciou sua gravidez de maneira criativa durante um dos shows de Travis em junho, segurando um cartaz que dizia ?Travis, estou grávida.? Isso foi uma homenagem a uma cena do videoclipe da música ?All The Small Things? da banda Blink-182, onde uma mulher fazia o mesmo.

No final de junho, familiares e amigos se reuniram para o chá de bebê de Kourtney, revelando que o casal está esperando um menino.