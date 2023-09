Kendra Wilkinson busca ajuda médica após ataque de pânico: “desespero no hospital”

Kendra Wilkinson, ex-Playmate da Playboy e estrela de ‘Girls Next Door,’ encontrou-se em uma situação desesperadora quando buscou ajuda médica em um hospital de Los Angeles após sofrer um ataque de pânico. Aos 38 anos, Wilkinson, mãe solteira de dois filhos e com uma carreira imobiliária em andamento, enfrentou uma noite sem sono na terça-feira que a levou a tomar essa decisão angustiante.

De acordo com seu representante, ela se dirigiu à sala de emergência, mas não foi internada e deve retornar em breve para casa. A fonte informou que Wilkinson estava ‘desesperada por ajuda’ ao chegar à sala de emergência e chegou a ‘implorar’ por atendimento médico.

Kendra Wilkinson está atualmente acompanhada por seu ex-marido, Hank Baskett, no hospital. O casal finalizou seu divórcio em fevereiro de 2019, após um casamento de nove anos marcado por um escândalo em 2014, quando Baskett foi acusado de trair Wilkinson com uma modelo transexual enquanto sua esposa estava grávida de oito meses do segundo filho.

Apesar das dificuldades enfrentadas, Wilkinson recentemente admitiu que ‘sempre amará' Baskett, enfatizando a importância de sua relação como pai de seus filhos, Hank Jr., de 13 anos, e Alijah, de 9 anos. Ela enfatizou que o amor perdura e que a prioridade é o bem-estar das crianças.

Após o fim de seu casamento, Kendra Wilkinson buscou uma nova direção em sua carreira. Em junho de 2020, ela anunciou que havia passado no exame de corretor de imóveis da Califórnia, marcando uma nova fase em sua vida profissional.

Wilkinson compartilhou sua conquista no Instagram, agradecendo ao apoio de amigos e familiares, revelando a tensão que sentiu antes do exame e comemorando o sucesso após a primeira tentativa. Sua jornada de superação continua, agora não apenas como uma personalidade da realidade, mas também como uma profissional do mercado imobiliário da Califórnia.