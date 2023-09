Ainda internada após passar por uma cirurgia de retirnada de turmo no reto, a cantora Preta Gil fez um novo desabafo nesta semana.

Nas redes sociais, ela compartilhou uma publicação onde sobre saúde mental e ansiedade, como detalhado pelo site Metropoles.

Como todos sabemos, estamos no mês de setembro, onde focamos na saúde mental.

Internada, cantora Preta Gil desabafa sobre “vontade infinita de chorar”

“Ter ansiedade é você ir dormir três horas da manhã e acordar às sete com um bolo na garganta, dor de barriga, vontade infinita de chorar, palpitação e aperto no peito com pensamentos acelerados quando você não tem culpa de nada e sofre e se culpa por tudo”, diz o post compartilhado por Preta.

Com informações do site Metropoles