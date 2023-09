Gisele Bündchen lança livro de receitas inspirado em estilo de vida saudável

Gisele Bündchen, a icônica supermodelo de 43 anos, está entrando em um novo mundo - o mundo da culinária! Em um anúncio emocionante feito na quarta-feira, Gisele revelou que escreveu seu primeiro livro de receitas, intitulado ?Nourish?. Esta coleção de pratos saudáveis não apenas compartilha deliciosas receitas, mas também histórias pessoais e dicas para adotar um estilo de vida saudável.

Explorando o universo da culinária saudável

Com uma postagem no Instagram acompanhada da imagem da capa do livro, Gisele expressou sua animação: ?Estou tão animada para anunciar meu novo livro de receitas. As pessoas estão sempre me perguntando o que eu como e como me mantenho em forma. Uma boa comida é algo pelo qual sou apaixonada, e é vital para viver um estilo de vida saudável.?

A supermodelo, que compartilha dois filhos com o ex-jogador de futebol americano Tom Brady, revelou que ?Nourish? apresentará não apenas receitas simples e nutritivas, mas também rituais de autocuidado que a ajudam a equilibrar sua vida agitada como mãe e profissional. Ela está ansiosa para compartilhar esses segredos com seus leitores.

Receitas acessíveis e saborosas

De acordo com a descrição da editora Penguin Random House, ?Nourish? oferecerá 100 receitas ?acessíveis? criadas com ingredientes comuns. Desde smoothies de mamão e amêndoas até o clássico pão de queijo brasileiro, o livro proporciona uma ampla variedade de opções culinárias, incluindo dicas para tornar pratos específicos atrativos para as crianças.

Além disso, o livro visa ajudar os leitores a adotar um estilo de vida intencional, oferecendo orientações sobre o planejamento de refeições, definição de intenções e redução do desperdício de alimentos.

Um compromisso de vida saudável

Gisele Bündchen sempre foi uma defensora de um estilo de vida saudável. Após seu divórcio de Tom Brady em outubro de 2022, ela compartilhou em seu Instagram como suas práticas de saúde e bem-estar a ajudaram a superar desafios pessoais. Para ela, a saúde vai além de dieta e exercícios; envolve atitudes, emoções, crenças e pensamentos positivos.

Com ?Nourish?, Gisele não apenas revela suas receitas favoritas da família, mas também compartilha sua filosofia de vida saudável. O livro promete ser um guia prático para uma vida equilibrada, com a esperança de inspirar os leitores a cuidarem de si mesmos de maneira holística. A supermodelo está pronta para impactar o mundo da culinária com suas deliciosas receitas e mensagens inspiradoras.