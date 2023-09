Fãs de Madonna preocupados após flagrarem lesão no joelho antes da turnê mundial

Madonna, a icônica rainha do pop, deixou seus fãs em estado de preocupação ao ser flagrada com uma lesão no joelho enquanto ensaiava para sua aguardada turnê mundial, que havia sido adiada anteriormente.

A estrela mundialmente conhecida precisou adiar sua turnê devido a uma infecção bacteriana que a levou ao hospital há alguns meses. Desde então, ela tem se dedicado à sua recuperação e aos preparativos para voltar aos palcos, compartilhando alguns momentos dos ensaios em suas redes sociais.

Em uma das fotos postadas no Instagram, Madonna exibiu suas longas pernas enquanto usava meias de rede e um par de botas de salto baixo no palco. A imagem mostrava uma guitarra elétrica e dois amplificadores grandes ao fundo, mas os fãs ficaram distraídos ao notar que ela usava uma tala azul em seu joelho esquerdo.

Em outra foto, tirada de cima, Madonna estava deitada, apoiando a cabeça em uma das mãos enquanto aplicava gelo no mesmo joelho

Na legenda da postagem, ela escreveu: ?Despejo de fotos de ensaio?? e não mencionou a lesão no joelho.

Os fãs imediatamente inundaram a seção de comentários com mensagens de apoio e entusiasmo pela turnê da artista. Alguns destacaram a determinação de Madonna em não deixar nada impedir seu brilho, enquanto outros expressaram preocupação com sua saúde e bem-estar.

Um comentarista escreveu: ?Uma coisa que amo na Madonna é que ela nunca permite que ninguém ou nada impeça seu brilho.?

Outro comentou: ?Temos que amar nossa garota! Tala no joelho e bolsa de gelo, tão identificável.?

Um terceiro fã expressou: ?Por mais que eu a ame, quero que você saiba que não a amaremos menos se você precisar de tempo para cuidar de VOCÊ. Portanto, se isso significa que um show é cancelado por sua saúde, está tudo bem - você não tem nada a provar para ninguém. Quero que você permaneça saudável e feliz! Você sempre será Madonna, nossa lenda!?

Outro seguidor comentou: ?Desejando a você algumas semanas seguras e saudáveis de ensaio.?

A turnê mundial de Madonna é uma das mais aguardadas pelos fãs, e eles estão ansiosos para vê-la brilhar nos palcos novamente, independentemente dos desafios que ela possa enfrentar.