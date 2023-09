Esposa de 29 anos faz pedido extremo a Al Pacino, de 83 anos

Al Pacino, de 83 anos, e Noor Alfallah, de 29 anos, ainda estão juntos, apesar das alegações iniciais de que haviam se separado três meses após o nascimento de seu filho, Roman.

De acordo com o Metro Reino Unido, um pedido extremo da esposa do ator vazou e isso gerou os boatos de divórcio. Ela entrou com um pedido de custódia física total de seu filho na justiça, oferecendo “visitas” ao genitor.

Noor também procurou a custódia legal conjunta, o que permite que ele esteja envolvido em decisões importantes, como escolaridade, médico, educação e religião.

Pode parecer uma separação em caminho, mas o representante do ícone de Hollywood confirmou que eles ainda estão juntos.

“Al e Noor trabalharam juntos com sucesso e chegaram a acordos mútuos em relação a seu filho, Roman. Eles ainda estão juntos”, expressou.

O ator do clássico do cinema “O Poderoso Chefão” deu as boas-vindas ao seu quarto filho - e primeiro com Noor - em 6 de junho de 2023.

“Estou confirmando que Al Pacino e Noor Alfallah deram as boas-vindas a um filho, chamado Roman Pacino”, disse um representante na época.

Al já é pai de Julie, de 33 anos, com a ex Jan Tarrant, e dos gêmeos Anton e Olivia, de 22 anos, com Beverly D’Angelo.

