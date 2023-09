Em meio aos boatos com o namorado, Jojo Todynho viajou para outro país; saiba qual

Jojo Todynho contou todo o seu perrengue no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, mas depois de mais de 12 horas dentro de um avião, a famosa chegou ao seu destino e já publicou o primeiro story fora do país.

Em pleno feriado da Independência do Brasil, celebrado nesta quinta-feira (07), a intérprete do hit Que Tiro Foi Esse desembarcou na Angola, destino que visitou em 2018 e retorna agora. Mas, ela ainda não contou aos fãs se está no país para passear ou para trabalhar.

Pelos stories do Instagram, Jojo avisou aos seus milhares de seguidores, que estava tudo bem e fez um pedido: “Chegamos! Tudo que eu preciso agora é de um bom banho”, afirmou a famosa.

No aeroporto do Rio de Janeiro, Jojo Todynho dá spoiler do seu destino (Reprodução/@jojotodynho)

Mas, nem tudo estava resolvido, como qualquer viagem internacional alguns problemas acontecem quando se chega ao destino final. Aparentemente, a apresentadora do talk show Jojo Nove e Meia (Multishow) estava com problemas na conexão: “Nesse aí, eu não consegui não. Vai ter que desligar e ligar”, afirmou ela, ao conversar com Renata, sua advogada e companheira de viagem.

Mas, vale destacar que o destino escolhido por Jojo Toddynho não era um segredo para quem acompanha a vida da famosa pelo Instagram. Já no aeroporto internacional do Rio de Janeiro, enquanto esperava para embarcar, ela mostrou um avião da TAAG Linhas Aéreas de Angola, dando um spoiler do que estava por vir. Agora é esperar os próximos passos da cantora fora do Brasil.

O problema de Jojo Todynho no aeroporto

A viagem internacional de Jojo Todynho virou uma verdadeira novela e a famosa apareceu nas redes sociais para contar. Ao lado de Renata, sua advogada, ela não aguentava mais andar pelo aeroporto internacional do Rio de Janeiro.

“Eu e a Renata estamos pagando penitência no aeroporto, estávamos em uma parte e tivemos que andar para outra. É promessa? É mais longe que a escadaria da Penha”.

Ela também contou que optou por não ficar na sala VIP, tirou fotos com os fãs e também falou sobre a cirurgia bariátrica: “Esqueça tudo! Andei pra caralh*, sem cansar a perna e sem respiração ofegante. Borboleta está voando”.

