Dua Lipa ostenta saltos de quase 20 centímetros: "Quanto mais alto o salto, mais perto de Deus"

Dua Lipa, conhecida por seu estilo ousado e irreverente, causou alvoroço nas redes sociais ao compartilhar uma série de fotos no Instagram na última terça-feira. A cantora estava usando um minivestido preto e branco de renda, combinado com plataformas altíssimas, e legendou as imagens com a frase marcante: ?Quanto mais alto o salto, mais perto de Deus.?

Os fãs de Dua Lipa rapidamente aderiram à ideia, expressando apoio e entusiasmo nos comentários. Alguns brincaram sobre a possibilidade de ela estar ?um passo mais perto do céu?, enquanto outros questionaram se ela usaria esses saltos para além das fotos.

Marc Jacobs elogia o estilo da cantora

O designer de moda Marc Jacobs, responsável pelos Kiki Platform Pumps usados por Dua Lipa (com um preço de R$11.950,00), não poupou elogios à cantora, chamando-a de ?deslumbrante, sempre.? Isso só aumentou o frenesi em torno dos saltos altos e da ousadia fashion da estrela.

Celebridades que abraçaram a tendência

Não é apenas Dua Lipa que está adotando a moda dos saltos altos extravagantes. Outras celebridades como Kim Kardashian, Beyoncé e Olivia Rodrigo também foram vistas usando o mesmo estilo recentemente. Parece que a tendência dos saltos altos está ganhando força entre as estrelas do entretenimento.

Dua Lipa não estranha calçados extravagantes. No início deste ano, ela ajudou a trazer de volta à moda as botas lunares com um par de pele branca, consolidando seu status como princesa pop das plataformas.

A cantora britânica continua a surpreender o mundo da moda com sua ousadia e criatividade, seja relembrando a era Y2K em sua festa de aniversário de 28 anos com um sutiã transparente e muito brilho, ou modelando um traje de corpo inteiro para a Vogue francesa. Seja qual for o visual, Dua Lipa sempre deixa sua marca ousada e única.