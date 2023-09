Bruno de Luca diz à polícia que só soube que o atropelado era Kayky Brito no outro dia

O ator Bruno de Luca foi ouvido como testemunha nesta quarta-feira na 16ª DP, na Barra da Tijuca, sobre o atropelamento do também ator e amigo Kayky Brito na madrugada de sábado e disse que apesar de ter testemunhado o acidente, não sabia que era o amigo a vítima, só soube no dia seguinte, quanto estava em São Paulo para assistir ao The Town.

Bruno contou que ele e Kayky estavam em sua casa e resolveram ir a um quiosque na orla para beber alguma coisa e seguiram de carro, deixado no local. Ele contou que chegaram a se despedir e ele foi pagar a conta, mas não sabe dizer o que Kayky foi pegar no carro.

Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que Bruno coloca as mãos na cabeça assustado ao testemunhar o atropelamento.

Ele disse que não se recorda como foi embora da Barra da Tijuca, mas no dia seguinte viajou para São Paulo para o Festival The Town e tentou falar com o amigo, quando foi informado pela irmã dele, a também atriz Sthefany Brito, que ele estava internado em estado grave.

Segundo ele, Kayky não aparentava estar bêbado no dia do acidente. Ele negou que dois tenham usado drogas.

Na saída da delegacia, De Luca disse que está traumatizado e fez uma declaração:

“Foi muito tranquilo. Estou mais aliviado, apesar de estar traumatizado. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida. Estou muito assustado. O Kayky é o meu melhor amigo e estávamos escrevendo uma peça juntos, nos divertindo. Depois que eu fui pagar a conta aconteceu isso. Eu só agradeço as mensagens que tenho recebido que vou passar para ele. Para mim está sendo muito difícil”, disse.