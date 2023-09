Atriz de Sopranos Drea de Matteo investe no OnlyFans em busca de visibilidade

Fãs de 'The Sopranos' ficaram chocados com a decisão de Drea de Matteo de aderir ao OnlyFans, em uma tentativa desesperada de se manter relevante e impulsionar sua carreira, conforme informado pelo Radar Online

Investindo em ambição

Em uma reviravolta surpreendente, a atriz Drea de Matteo, conhecida por seu papel icônico como Adriana La Cerva em 'The Sopranos', decidiu explorar o mundo do OnlyFans. Aos 51 anos, ela está disposta a exibir sua sensualidade em fotos provocantes, disponibilizadas por uma mensalidade de aproximadamente R$ 75,00. Isso ocorre mais de 17 anos após o término de sua notável atuação como a durona Adriana La Cerva na série de gangues da HBO.

A busca pelo retorno

Segundo fontes internas, a decisão de Drea de Matteo foi impulsionada por um período difícil em sua vida, e ela viu no OnlyFans uma oportunidade de ganhar dinheiro rapidamente e aumentar sua visibilidade na indústria do entretenimento.

A mãe solteira de dois filhos agora se junta a uma lista de celebridades notáveis que ingressaram no site, incluindo a estrela do cinema adulto Iggy Azalea, a ex-estrela Disney que se tornou uma figura polêmica, Bella Throne, a musa de Baywatch Carmen Electra, a ex-participante do 'Real Housewives of Beverly Hills' Denise Richards, e sua filha de 19 anos, Sami, cujo pai é o notório playboy Charlie Sheen.

A imagem provocante de De Matteo em seu perfil no OnlyFans a mostra sentada em um colchão, vestindo apenas botas, enquanto uma mulher seminua relaxa nas proximidades.

Um informante revelou: ?Drea percebeu uma grande oportunidade financeira ao observar outras estrelas do OnlyFans ganhando milhões e quer marcar rápido.?

E acrescentou: ?Drea deseja voltar ao topo e está convencida de que isso elevará seu perfil, além de acumular uma quantia significativa de dinheiro no processo.?

O perfil do OnlyFans de De Matteo já acumula quase 20 mil curtidas, mesmo após seu lançamento no final de agosto.

Um passado de sucesso

Fãs se lembram de que a atriz, agora estrela do OnlyFans, foi morta na quinta temporada de 'The Sopranos' após relutantemente se tornar informante do FBI. O chefe da máfia Tony Soprano, interpretado pelo falecido ator James Gandolfini, ordenou sua eliminação.

Mesmo depois de ter sido assassinada pelo personagem de Steven Van Zandt, Silvio Dante, De Matteo retornou em flashbacks em vários episódios da sexta temporada. Ela até mesmo ganhou um Emmy por sua interpretação de Adriana em 2004.

'Sopranos' foi, sem dúvida, o ponto alto de sua carreira de atriz. Após a série da HBO, De Matteo apareceu em várias temporadas de 'Desperate Housewives' e 'Sons of Anarchy'.