Após leve melhora, médicos avaliam se Kayky Brito continua intubado

Internado no Hospital Copa D’Or, após ser atropelado, Kayky Brito passou por uma delicada cirurgia e os médicos atualizaram as notícias sobre o seu estado de saúde. Segundo o último boletim médico divulgado, as notícias sobre o ator de 34 anos são positivas e ele pode deixar o sedativo ainda hoje.

Segundo a equipe médica, Kayky Brito começa a apresentar melhoras desde sábado (02), quando foi atropelado por um motorista de aplicativo, no Rio de Janeiro. No entanto, o artista continua sedado e intubado, pelo menos até esta quinta-feira (07), quando uma nova avaliação será feita.

Ator Kayky Brito segue em recuperação na UTI do Hospital Copa D'Or (Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (06), o ator também passou por uma tomografia para avaliar o seu quadro de saúde. Até o momento, não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e nem hospitalar, de acordo com o Hospital Copa D’Or, situado na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Alexandre Frota repercute acidente de Kayky Brito

Alexandre Frota não ficou calado sobre o acidente envolvendo o ator Kayky Brito. O ator aproveitou a oportunidade para falar sobre a reação do apresentador Bruno de Luca, que é amigo do famoso e uma das testemunhas.

Famosos mandam mensagens carinhosas para Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

Na web, Frota falou sobre o vídeo de Bruno colocando a mão na cabeça ao ver Kayky sendo atropelado: “Aqui não é uma crítica, adoro o Bruno de Luca, ele sabe. Mas mão na cabeça? Eu no lugar dele já teria corrido pra acudir, ajudar. Ficou alguns segundos parado sem acreditar com as mãos na cabeça. Eu sei que é chocante, mas nessa hora tem que agir”.

Mas, logo em seguida, Alexandre Frota apagou o seu comentário, que foi duramente criticado nas redes sociais: “Você faria diferente? Que bom. Mas cada um reage de uma forma ao choque. Menos, bem menos”, escreveu uma pessoa.

