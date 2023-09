Ao lado de Janja, Xuxa Meneghel chama internauta de ‘idiota’ durante live

Xuxa Meneghel participa de live com Janja e chama internauta de "idiota" (Reprodução/Instagram)

A apresentadora Xuxa Meneghel protagonizou uma situação inusitada durante uma live com a primeira-dama Janja Silva e a ministra da Saúde Nísia Trindade. Na web, a famosa ficou irritada com um internauta e acabou xingando ao vivo.

Durante a transmissão, a mãe de Sasha, que foi escolhida como a nova embaixadora da campanha de vacinação no país, leu uma pergunta sobre as viagens do presidente Lula da Silva e criticou: “A gente está falando tão bacana, aí vem uma pessoa idiota, imbecil falar uma coisa dessas”.

Em seguida, Xuxa Meneghel continuou o seu desabafo: “Então, eu não quero idiotice nem nada. Eu quero que, de uma forma correta e sensata, você, senhor ou senhora, me fale porque você não quer vacinar o seu filho”, completou a famosa.

Janja Silva diz que é fã de Xuxa Meneghel (Reprodução/Instagram)

A primeira-dama tentou cortar as críticas e seguir a live sobre a campanha de vacinação no país e aproveitou para enaltecer a apresentadora: “Eu amo você, Xuxa!”, pontuou a esposa do presidente Lula.

Depois do perrengue, a ministra da Saúde, Nísia Trindade, falou da importância da vacinação em todo o país, que teve uma redução nos últimos anos.

