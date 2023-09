Alegações de comportamento "errático" de Jimmy Fallon e ambiente "tóxico" no Tonight Show abalam a equipe

Funcionários do Tonight Show acusam Jimmy Fallon de comportamento ?errático? em um ambiente de trabalho que eles descrevem como ?tóxico?. Segundo um relatório bombástico publicado pela Rolling Stone na quinta-feira, duas pessoas atualmente empregadas e 14 ex-funcionários, incluindo membros da equipe de produção, funcionários de escritório e roteiristas, compartilharam suas experiências negativas com o apresentador do programa noturno. Eles afirmam que há ?dias bons de Jimmy? e ?dias ruins de Jimmy?.

Um ex-funcionário afirmou: ?Ninguém dizia ?não? para Jimmy. Todos pisavam em ovos, especialmente os produtores. Você nunca sabia qual Jimmy íamos encontrar e quando ele iria surtar. Veja quantos produtores saíram rapidamente. Sabíamos que eles não durariam muito?.

No entanto, uma fonte do programa afirma que muitas das acusações vêm de ex-funcionários e que o ambiente de trabalho mudou significativamente desde a chegada do novo showrunner Chris Miller em maio passado. A fonte diz: ?Ele trouxe um entusiasmo renovado e energia positiva para o programa. Chris se orgulha de estar disponível para a equipe e de ser um líder transparente. Ele é exatamente o que o programa precisava?.

Outro produtor do programa afirmou que Fallon está extremamente ?envolvido? com a equipe e que ?a atmosfera é muito diferente?. Segundo ele, uma nova onda de mudanças ocorreu cerca de um ano e meio atrás, com a contratação de um novo chefe de reservas e um novo chefe de redação.

Funcionários anônimos e ex-funcionários alegam que o Tonight Show tem sido um ambiente de trabalho tóxico nos bastidores há anos, desde o comportamento errático de Fallon até as constantes mudanças na equipe de liderança. Foram nove showrunners nos últimos nove anos.

Alguns afirmam que Fallon parecia estar embriagado no trabalho em 2017, enquanto outros dizem ter sentido cheiro de álcool na respiração do apresentador em 2019 e 2020.

Ex-funcionários descrevem o programa como um ambiente tenso e ?bastante sombrio?, onde alguns eram intimidados e humilhados por chefes, incluindo Fallon. Alegações de ?explosões inesperadas? do apresentador também foram feitas, relatadas à área de Recursos Humanos sem ação aparente.

O ambiente de trabalho tóxico afetou a saúde mental de alguns ex-funcionários, levando a pensamentos suicidas em alguns casos. Alguns referiam-se às salas de vestir dos convidados no escritório como ?salas de choro?.

Além disso, muitos sentiam o medo constante de perder o emprego se cometessem um erro. O estresse dos produtores se refletia em todos os funcionários, criando um ambiente de alta pressão.

Este é um caso em desenvolvimento, com o showrunner Chris Miller defendendo as melhorias recentes no ambiente de trabalho, enquanto as alegações dos ex e atuais funcionários continuam a ecoar. A equipe do Tonight Show agora enfrenta um desafio importante para melhorar a reputação e a cultura do programa nos bastidores.