5 filmes interessantes na Netflix, HBO Max e Disney+ para ver quando você se sentir entediado

As plataformas de 'streaming' estão repletas de histórias emocionantes que acabam com seu tédio | (Disney /Jerry Bruckheimer / Netflix / DC Films)

Todos nós temos dias em que estamos completamente entediados e sem nada para fazer. Nesses momentos, não há nada melhor do que assistir a um filme para quebrar a monotonia.

No entanto, não pode ser qualquer filme, mas um com uma história interessante que prenda a sua atenção imediatamente, lhe proporcione uma intensa emoção e não permita que desvie o olhar.

Felizmente, serviços de streaming como Netflix, HBO Max e Disney+ estão repletos de produções com tramas realmente fascinantes que te mantêm curioso por saber o que vai acontecer.

Filmes para assistir em streaming quando você está entediado

Então, se você passar por um desses momentos de extremo tédio e tempo livre, apresentamos cinco filmes nas plataformas mencionadas ideais para superar o tédio.

A lista te garante emoção imediata e abrange vários gêneros cinematográficos, então há algo para todos: desde comédias e dramas até thrillers.

Os Pombinhos (2020)

Issa Rae e Kumail Nanjiani protagonizam esta comédia na pele de Leilani e Jibran, um casal à beira da ruptura que acaba involuntariamente envolvido num estranho assassinato.

Enquanto dedicam suas forças para limpar sua reputação e desembaraçar o caso, os amantes devem descobrir como o seu relacionamento e eles próprios podem sobreviver aos eventos inesperados.

O Observador (2022)

Os amantes do terror podem matar o tédio com este thriller protagonizado por Maika Monroe. A trama segue uma atriz que acabou de se mudar com o seu noivo para a Romênia.

Em sua nova casa, a protagonista percebe que um vizinho não para de observá-la. A partir daí, a sensação de que ela está sendo perseguida a assombra. Paralelamente, um assassino serial ataca na região.

Pode ser visto no HBO Max.

A Lenda do Tesouro Perdido (2004)

Nicolas Cage é o herói desta aventura como Benjamin Franklin Gates, um historiador de uma família que tem procurado por gerações o tesouro escondido pelos Pais Fundadores.

Ben encontra uma pista definitiva, mas um homem perigoso descobre. Para impedir que ele roube, Ben procura ajuda de um gênio da tecnologia e de uma funcionária dos Arquivos Nacionais.

Pode ser visto em Disney+.

Batman (2022)

Mesmo que você não seja fã de Batman, este filme emocionante repleto de suspense, drama e ação sobre o famoso super-herói da DC Comics e liderado por Robert Pattinson vai te manter preso na cadeira.

Em seu segundo ano como "O Cavaleiro das Trevas", Bruce Wayne enfrenta seu maior desafio quando um assassino chamado o "Enigma" ataca a elite de Gotham e deixa pistas enigmáticas.

É possível ver no HBO Max.

Impossível (2012)

Os amantes do drama vão afastar o tédio com esta trama baseada em fatos reais. O filme acompanha um casal e seus três filhos nas suas férias de Natal na Indonésia em 2004.

Na manhã de 26 de dezembro, enquanto eles estavam nadando na piscina do seu hotel, um tsunami varreu o local e os dispersou. Então, a família teve que lutar para sobreviver e se reunir.