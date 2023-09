Vazou! A última atualização dos possíveis famosos que estão em A Fazenda 15

A Fazenda 15: Adriane Galisteu revela que Paiol será com ex-participantes (Reprodução/Record TV)

A 15ª temporada só estreia no dia 19 de setembro e, até agora, ninguém foi confirmado, mas como acontece todo ano, uma nova lista de possíveis celebridades chamadas para o reality show A Fazenda vazou.

É claro que os fãs do programa apresentado por Adriane Galisteu na Record TV colocaram personalidades que estão em alta, como o ator Sidney Sampaio, que caiu da janela de um banheiro de hotel no Rio de Janeiro, e o jornalista Dudu Camargo, que fechou contrato com uma pequena emissora, a Astral, mas segue como um futuro peão.

Após muita terapia, Bruna Griphao revela se vai para A Fazenda 2023 (Reprodução/Instagram)

Os ex-BBBs Gabriel Fop, que ficou conhecido por ser um ficante da cantora Anitta, e Lumena Aleluia, amiga de Karol Conká, também estão fortemente cotados pelos fãs de A Fazenda 15.

Caso se confirme, o time masculino pode contar ainda com Erick Ricarte, Radamés Martins e Lucas Souza. Já MC Pipokinha, Carol Lekker,Júlia Olliver, Kamila Simioni, Jenny Miranda, Ste Viegas, Camila Uckers e Olívia Nobre podem compor a equipe feminina.

Paiol com ex-participantes está confirmado

Durante bate-papo no PodCaras, podcast da revista Caras, Adriane Galisteu confirmou que participantes antigos voltam para compor o Paiol de A Fazenda 15.

Em A Fazenda, Jojo Todynho virou meme e campeã (Reprodução/Record TV)

Entre os nomes cotados estão Nadja Pessoa, Drika Marinho, Nicole Bahls, JP Gadêlha, Monique Amin, Luiza Ambiel, Douglas Sampaio e Shayan Haghbin.

Vale destacar que a próxima edição do reality show terá uma quantidade recorde de participantes. Só no paiol serão oito, sendo que os quatro ex-peões mais votados pelo público devem se juntar aos 18 confirmados no elenco oficial.

A produção adiantou que os participantes já estão definidos e com contrato assinado para a 15ª temporada do reality, que tem estreia marcada para 19 de setembro, na Record TV.

