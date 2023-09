Única casa de Marilyn Monroe, onde ela morreu, pode ser demolida

A icônica e derradeira residência da estrela de Hollywood Marilyn Monroe, onde seu corpo inerte foi descoberto há mais de seis décadas, está à beira de uma transformação significativa.

O proprietário desta histórica mansão em Brentwood, localizada no número 12305 da Fifth Helena Drive, no bairro sofisticado de Los Angeles, entrou com pedidos de demolição.

A residência de um andar, no estilo Hacienda, com seus 2.900 metros quadrados, situada no final de um tranquilo beco sem saída ao lado da San Vicente Boulevard, recentemente mudou de mãos por um valor não divulgado, estimado em cerca de US$ 8,35 milhões.

O Departamento de Construção e Segurança da cidade deu sinal verde para uma ‘verificação de plano’ em 5 de setembro, indicando as fases iniciais do processo de demolição para esta propriedade icônica, porém trágica. No entanto, ainda não foi concedida uma permissão formal para a demolição.

Esta pitoresca residência construída em 1929 conta com quatro quartos, três banheiros e uma série de características arquitetônicas originais, incluindo tetos com vigas, pisos de ladrilho de terracota e janelas de guilhotina que sussurram histórias de Hollywood antigo.

A extensa propriedade também inclui um gramado exuberante, uma piscina reluzente e um pomar de citros que acrescentam ao seu charme atemporal.

Apesar da presença de detalhes originais, a cozinha e os banheiros passaram por reformas significativas, tornando-os quase irreconhecíveis da era de Monroe.

Em fevereiro de 1962, Marilyn Monroe adquiriu esta propriedade por US$ 77.500, o equivalente a aproximadamente US$ 790.000 nos valores atuais, ajustados para inflação. Seis meses depois, em 5 de agosto de 1962, o mundo perdeu a estrela, que foi encontrada sem vida em seu quarto, resultado de uma overdose de barbitúricos, aos 36 anos.

Após a morte de Monroe, a casa testemunhou um frenesi de interesse, com pelo menos seis ofertas de compra concorrentes surgindo em um dia.

Uma acirrada guerra de lances se seguiu. Em 1963, a família Nunez tornou-se proprietária, adquirindo uma parte significativa do conteúdo da casa, que foi leiloado em 1997. Vale ressaltar que a propriedade mudou de mãos em 2017 por impressionantes US$ 7,25 milhões, excedendo o preço pedido em US$ 350.000.

Modificações subsequentes fundiram a casa de hóspedes com a estrutura principal, e várias alterações foram feitas, incluindo a mudança da porta para o quarto de Marilyn e a renovação do banheiro e da cozinha.

Uma comovente brasão de armas adorna a porta da frente da propriedade, com a inscrição ?Cursum Perficio?, que significa ‘Minha Jornada Termina Aqui’ em latim.