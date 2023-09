Tina Knowles compartilha rara foto de Beyoncé em casa com 3 filhos

Tina Knowles, orgulhosa mãe de Beyoncé, expressou seu amor e admiração ao compartilhar uma foto rara de sua filha mais velha, Beyoncé, desfrutando de um tempo de qualidade com os três filhos da cantora.

A vencedora de 32 prêmios Grammy, a artista mais premiada na história do show, comemorou seu 42º aniversário na segunda-feira, e Tina, de 69 anos, não resistiu em prestar homenagem no Instagram neste dia especial.

?Gritando Feliz Aniversário para minha filha, minha melhor amiga, minha confidente?, legendou a matriarca Knowles, que também é mãe de Solange, acompanhando uma foto nostálgica de Beyoncé apagando velas de um ano anterior.

?Agradeço a Deus por me escolher como o veículo pelo qual você veio a este mundo.?

Na adorável imagem, a filha mais nova de Beyoncé e Jay-Z, Rumi, agora com 6 anos, está sentada no colo da mãe, enquanto a filha mais velha, Blue Ivy, agora com 11 anos, ajudava sua famosa mãe a apagar as velas.

O filho do casal, Sir, de 6 anos, é visto próximo.

?Você é um presente tão raro e precioso para o mundo, não apenas como uma artista genial. Você é um presente por causa do seu belo coração generoso, do amor que você dá, da graça que demonstra, da sabedoria que compartilha?, continuou Tina.

?Eu poderia continuar, mas cada palavra é verdadeira, você merece ter o dia mais feliz de todos, porque você dá seu coração e alma ao mundo. Feliz aniversário, meu primeiro amor.?

Beyoncé celebrou seu dia especial com um show inesquecível no SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, durante a última apresentação da turnê mundial ?Renaissance? na região de Los Angeles.

?Minha alma está cheia. Sou muito grata, estou tentando não chorar. Sou grata por estar viva?

Disse ela à multidão. ?Sou grata por estar no palco. Sou grata por olhar para fora e ver seus rostos.?

?Sou grata por poder proporcionar um espaço seguro para todos vocês. Sou grata pela música, pela capacidade de me curar através da música, o que depois cura todos vocês. Sou grata porque todos temos a capacidade de fazer limonada com os limões que a vida nos dá. Agradeço por estar aqui com malditos 42 anos. Sou grata pela alegria, e agradeço a Deus.?

A noite repleta de estrelas atraiu celebridades como Meghan Markle, Kim e Khloé Kardashian, Kylie Jenner e Timothée Chalamet, Kris Jenner, Katy Perry e Jeff Bezos.

Diana Ross também compareceu ao show e foi convidada ao palco para cantar ?Parabéns a Você? para a Rainha Bey após uma interpretação de seu sucesso de 1976, ?Love Hangover?.

As estrelas prontamente seguiram o pedido de aniversário de Beyoncé e vestiram prateado para o show, chegando com seus melhores trajes de bola de glitter.