Tatá Werneck retorna às gravações após recuperação da covid-19: “Estou melhor”

Na novela ‘Terrra e Paixão’ interpreta o papel de Anely. A artista precisou se afastar temporariamente do trabalho após testar positivo para covid-19 e enfrentar uma crise de ansiedade que a levou à hospitalização, diz O Dia.

Tatá Werneck, conhecida por sua habilidade humorística, usou os Stories do Instagram para compartilhar detalhes sobre seu breve desafio com o vírus. Ela descreveu sua experiência, mencionando que, embora tenha sido cuidadosa, a situação a deixou nervosa. Ela explicou que teve um dia com sintomas leves, mas no dia seguinte já se sentia bem.

A atriz também mencionou como sua ausência nas gravações afetou a produção da novela. Ela ficou afastada por cinco dias, e dado o ritmo acelerado de produção, isso representou uma pausa significativa. Tatá Werneck ressaltou que em um único dia são gravadas 16 cenas, e seu afastamento pareceu equivaler a três anos em termos de produção.

Apesar do susto com a covid-19, Tatá expressou alívio por não ter enfrentado sintomas graves da doença

Ela enfatizou que, até março do ano atual, era a única pessoa entre seus amigos que ainda usava máscara regularmente. A atriz também compartilhou a boa notícia de que sua filha, Clara, não foi infectada.

A história de Tatá Werneck é um lembrete de como a pandemia de covid-19 ainda é uma realidade em nossas vidas, mesmo com a gradual diminuição de casos. A atriz está de volta ao trabalho, demonstrando que, com cuidado e responsabilidade, é possível superar a doença e continuar a vida normalmente.