Sophie Turner: "Vida agitada" antes de assinar o divórcio com Joe Jonas

Sophie Turner, conhecida pelo seu papel em ?Game of Thrones,? foi vista em uma noite agitada, ingerindo bebidas alcoólicas, apenas alguns dias antes de relatos sobre sua vida noturna influenciar a decisão de Joe Jonas em pedir o divórcio.

O gerente geral do bar arcade Dropshot Digbeth, em Birmingham, Inglaterra, compartilhou fotos e vídeos no Instagram no último domingo da estrela, de 27 anos, consumindo álcool enquanto o membro dos Jonas Brothers, de 34 anos, estava em turnê nos Estados Unidos.

?Hezron Stephenson,? o gerente, legendou sua postagem com: ?Apenas eu e minha nova amiga @sophiet tomando algumas bebidinhas - Soph passou pelo meu lugar para experimentar meu punch. Ela disse que fiz o melhor mojito, então vou aceitar o elogio.?

Turner, vestindo um minivestido azul floral decotado, foi vista brindando com amigos antes de tomar bebidas no local da festa.

Acredita-se que ela estivesse comemorando o fim das filmagens de seu próximo programa de TV, ?Joan,? que estava gravando no exterior.

Um amigo não identificado da atriz disse na quarta-feira que Turner estava aproveitando a cena noturna recentemente porque sentia que havia perdido essa experiência enquanto filmava ?GoT? na adolescência.

?Sophie sente que está apenas acordando para o que é sua vida e realidade. Ela se tornou famosa muito jovem, depois casou e teve filhos em tenra idade e nunca realmente teve a adolescência de sair e se divertir despreocupadamente com amigos?, disse a fonte.

O amigo também alegou que Turner, que tem duas filhas com Jonas, sentia que sua vida pessoal estava ?estagnada? após o fim da série da HBO em 2019 e que ela é a única pessoa em seu círculo social que é casada e mãe.

?Desde que as crianças chegaram, ela se sente presa. Ela é a única pessoa em seu círculo de amizades próxima que é casada e tem dois filhos?

Reportagens recentes sugerem que o apetite de Turner por festas causou uma ruptura em seu casamento com o cantor do DNCE, Joe Jonas.

?Ele gosta de ficar em casa; ela gosta de festejar. Eles têm estilos de vida muito diferentes?, disse uma fonte na terça-feira, pouco depois de Jonas entrar com o pedido de divórcio.

Jonas, que contratou o advogado de celebridades Tom Sasser, afirmou em sua petição em Miami que a união deles estava ?irremediavelmente quebrada?.

O cantor também alegou nos documentos do tribunal, obtidos pelo Page Six, que suas duas filhas - Willa, de 3 anos, e outra criança de 1 ano com a inicial ?D? - têm vivido principalmente com ele.

No entanto, ele solicitou ?responsabilidade parental compartilhada? após o divórcio ser finalizado.

O casal, que chamou o divórcio de ?uma decisão unida? em um comunicado conjunto na quarta-feira, possui um acordo pré-nupcial assinado em 27 de abril de 2019, de acordo com os documentos judiciais.

Antes da separação, Turner admitiu sentir saudades de casa e querer voltar para a Inglaterra para ficar mais perto de sua família.

Uma fonte disse ao Daily Mail que estar no Reino Unido para filmar seu programa exacerbou seu desejo de sair dos Estados Unidos.

?Joe gostaria de ter outro filho; ele é realmente um homem de família. Mas enquanto Sophie esteve no Reino Unido, ela também percebeu o quanto sente falta deste país?, acrescentou a fonte, dizendo que essa é a gota d'água para o relacionamento deles.

?Depois de 4 maravilhosos anos de casamento nós decidimos mutualmente terminar nosso casamento de forma amigável. Há muitas especulações do motivo, mas a verdade é que decidimos de maneira conjunta e sinceramente esperamos que todos possam respeitar nosso desejo por privacidade para nós e nossas crianças.”