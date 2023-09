Rolling Stones anunciam novo álbum Hackney Diamonds e lançam vídeo de Angry

The rolling stones The Rolling Stones Fonte: https://www.instagram.com/p/Cw0JlMtND6i/

Os Rolling Stones anunciaram seu aguardado novo álbum, intitulado ?Hackney Diamonds,? e lançaram o vídeo de sua primeira música, ?Angry,? durante uma coletiva de imprensa realizada em East London. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood se sentaram com Jimmy Fallon para discutir a criação deste álbum, o 24º da carreira da banda, que está programado para ser lançado em 20 de outubro. Este é o primeiro álbum completo de músicas originais da banda desde ?A Bigger Bang,? lançado em 2005.

?Não estaríamos lançando isso agora se não gostássemos muito dele?, afirmou Jagger. ?Não queríamos fazer apenas mais um disco e lançá-lo. Queríamos fazer um álbum que realmente amássemos, nós mesmos. As pessoas podem gostar ou não, mas devemos dizer que estamos bastante satisfeitos com ele? Esperamos que vocês gostem.?

Além de discutir a criação do álbum, produzido por Andrew Watt (Miley Cyrus, Ozzy Osbourne), a banda relembrou sua primeira coletiva de imprensa nos anos 60, quando compraram uma cerveja para cada membro da NME e da Melody Maker. Eles também falaram sobre como Wood gosta de ?manter tudo em movimento? tocando com outros artistas e sobre o momento em que Keith Richards fumou ilegalmente nos bastidores do The Tonight Show. Fallon também tentou imitar Jagger na frente do próprio Jagger, que riu e disse: ?Assim eu não falo.?

A banda também revelou a lista de faixas do álbum

O álbum contém 12 músicas, embora Jagger tenha mencionado que gravaram 23 faixas no total. Wood elogiou o riff funk de ?Whole Wide World? e comentou sobre como ?Dreamy Skies? trata de escapar de tudo, algo que Jagger afirmou que nunca aconteceu.

Wood também revelou que Lady Gaga canta em ?Sweet Sounds of Heaven? e ficou surpreso quando Fallon anunciou a faixa, gritando o nome de Stevie Wonder. Eles descreveram ?Live by the Sword? como ?ligeiramente retrô?, e Richards falou sobre ?Tell Me Straight,? uma música que ele canta. ?Posso dizer a vocês que não faço ideia do que se trata?, brincou o guitarrista. Ele apontou para Jagger e disse: ?Ele tentou roubar, então deve ser bom.? Todos riram.

?Quando um cantor quer fazer um disco, você o grava, porque nunca sabe quando terá outra chance?, disse Richards sobre como o álbum foi concebido. ?Então, quando Mick me disse, 'Quero fazer um disco,' eu? disse, 'Vamos lá.'?

?Bem, é bom saber disso, não é?? disse Jagger, rindo.

?Eu nunca tinha te contado isso antes?, disse Richards.

?Você não deveria ter me contado agora?, Jagger respondeu, e todos riram. ?Isso é tudo o que eu preciso fazer.?

A banda gravou o álbum em diversos locais ao redor do mundo

Gravaram em locais incluindo Los Angeles, Londres, Nassau nas Bahamas, e em estúdios de Nova York como Electric Lady Studios e Hit Factory/Germano Studios.

Além disso, eles estrearam o vídeo de ?Angry?, que tem como protagonista a atriz de White Lotus e Euphoria, Sydney Sweeney. A atriz, que estava na primeira fila, disse a Fallon: ?Isso é a maior coisa de todas.? François Rousselet, que dirigiu o vídeo de ?Ride 'Em on Down? dos Stones (parte de sua coleção de covers de blues de 2016, Blue & Lonesome).

No vídeo, ela está no banco de trás de um conversível vermelho, percorrendo a Sunset Strip, enquanto outdoors retratando diversas épocas dos Stones executam a faixa, cujo refrão diz: ?Não fique bravo comigo?, em um ritmo perfeitamente sincopado à moda de Jagger. Sweeney até toca um pouco de guitarra imaginária.