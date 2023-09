Por causa do namorado? Jojo Todynho explode mais uma vez : ‘Meu padrão sou eu’

“Engasgada eu não morro”, reforçou Jojo Todynho enquanto tirava sua maquiagem e conversava com os seus seguidores sobre as polêmicas envolvendo o seu nome e de Renato Santiago, seu atual namorado.

A famosa mostrou o seu descontentamento pela forma como o seu romance anda sendo tratado: “A sociedade para esconder o preconceito coloca a palavra padrão, para não ficar escancarado o racismo, a gordofobia e o descaramento de achar que uma mulher gorda não pode se relacionar com uma pessoa top”.

Jojo Todynho desmente suposta traição de namorado (Reprodução/@jojotodynho)

Enquanto se preparava para tomar um bom banho, a vencedora do reality A Fazenda 12 reforçou que ela é muito mais do que um corpo ou uma conta bancária.

“Hoje nada do que você é vale. Se você é uma boa filha, uma boa neta, tem caráter, só vale o dinheiro. Ela é boba e todo mundo usufrui do seu dinheiro. Sou vista pela sociedade como uma pessoa fora do padrão, que eu acho que não existe, o meu padrão sou eu e não a sociedade, tem um ser, existe sentimento”, hablou a famosa.

Reprodução Jojo Todynho presenteou o namorado Renato Santiago com um Honda Civic Fotos: @jojotodynho (Instagram)

O momento de fúria também fez Jojo Todynho lembrar do passado: “É muito fácil as pessoas julgarem e destilaram o veneno por puro achismo. Eu, com toda sinceridade, tudo que eu tenho, que eu construí até hoje, foi através de muito esforço e muita luta. Só que no decorrer do caminhar da Jordana, muitas pessoas estenderam a mão quando eu não era nada, não tinha nada e não podia oferecer nada além da amizade”.

A famosa também mandou um recado para todas as mulheres, algo que faz desde que virou uma das celebridades mais procuradas e seguidas nas redes sociais: “Mulher que é decidida, dona do próprio nariz e é dona de sua vida faz o que ela quiser e só não fica com ela quem não segura o rojão”.

