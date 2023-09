Mingau continua sedado e respirando com ajuda de aparelhos; pressão intracraniana preocupa médicos

De acordo com o último boletim médico do Hospital São Luiz, em São Paulo, o baixista Mingau, da banda Ultraje a Rigor, continua sedado, respirando através de aparelhos e com um cateter monitorando a pressão intracraniana. Seu estado é considerado gravíssimo.

“O paciente segue internado em Unidade de Terapia Intensiva, em estado grave. O paciente está sedado, sob ventilação mecânica, e será submetido a novos exames para reavaliação do quadro clínico, sob os cuidados do neurocirurgião Manoel Jacobsen Teixeira”, diz o último boletim médico.

Segundo os médicos que operaram Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, a bala que o atingiu no último sábado em Paraty, litoral do Rio de Janeiro, entrou na caixa craniana na região frontal esquerda, atravessou o cérebro e saiu do outro lado sem deixar resíduos no crânio do músico. A área afetada pelo projétil é responsável por parte das funções motoras do corpo, da linguagem e também da visão.

O músico foi operado na noite de domingo para estabilizar o inchaço no cérebro e a cirurgia demorou 3h30. Desde então é mantido sedado e respira por aparelhos. Os médicos disseram que é difícil fazer qualquer prognóstico no atual estado do baixista, que é considerado crítico e não são descartadas novas intervenções cirúrgicas, dependendo da evolução do caso.

Mingau estava no litoral fluminense para comemorar seu aniversário quando seu carro foi alvo de disparos em uma região de Paraty dominada pelo tráfico de drogas.

O baixista integra o Ultraje a Rigor desde 1999. Antes disso, tocou até 1985 na banda Ratos do Porão.