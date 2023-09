Kayky Brito segue na UTI: Médicos avaliam até quando ele permanece sedado

Ator Kayky Brito segue em recuperação na UTI do Hospital Copa D'Or (Reprodução/Instagram)

O ator Kayky Brito se recupera de dois procedimentos cirúrgicos, onde os médicos fixaram os ossos da pelve e do antebraço. Mas, segundo o último boletim médico divulgado pelo Hospital Copa D’Or, o famoso precisa ficar mais um tempo sedado.

De acordo com o centro hospitalar, o ator ficará sedado até quinta-feira (07) para se recuperar dos dois procedimentos cirúrgicos realizados na última segunda-feira (04). O famoso também está respirando com ajuda de aparelhos, pelo menos, pelas próximas horas.

Sandra Brito, mãe do ator, também está atualizando os fãs sobre o estado de saúde do filho. Segundo ela, a medida é cautelar e foi tomada buscando uma recuperação mais rápida.

Após cirurgia, Kayky Brito segue sedado na UTI do Copa D'Or (Reprodução/@kaykybrito)

Além disso, Kayky Brito segue na Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) do Copa D’Or, onde está desde o atropelamento sofrido na madrugada do último sábado (02), no Rio de Janeiro.

LEIA TAMBÉM: 3 séries que chegam em setembro na Netflix e você não pode perder, uma delas é protagonizada por Úrsula Corberó, da ‘Casa de Papel’

“O Hospital Copa D’Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito permanecerá sedado, em ventilação mecânica nas próximas 48h, ainda em recuperação dos procedimentos cirúrgicos realizados ontem”, informa o boletim divulgado na manhã desta terça-feira (5).

Motorista que atropelou Kayky Brito fala sobre o acidente em depoimento à polícia (Reprodução/Instagram)

Alexandre Frota repercute acidente de Kayky Brito

Alexandre Frota não ficou calado sobre o acidente envolvendo o ator Kayky Brito. O ator aproveitou a oportunidade para falar sobre a reação do apresentador Bruno de Luca, que é amigo do famoso e uma das testemunhas.

Na web, Frota falou sobre o vídeo de Bruno colocando a mão na cabeça ao ver Kayky sendo atropelado: “Aqui não é uma crítica, adoro o Bruno de Luca, ele sabe. Mas mão na cabeça? Eu no lugar dele já teria corrido pra acudir, ajudar. Ficou alguns segundos parado sem acreditar com as mãos na cabeça. Eu sei que é chocante, mas nessa hora tem que agir”.

Mas, logo em seguida, Alexandre Frota apagou o seu comentário, que foi duramente criticado nas redes sociais: “Você faria diferente? Que bom. Mas cada um reage de uma forma ao choque. Menos, bem menos”, escreveu uma pessoa.

LEIA TAMBÉM: Virginia Fonseca surpreende a todos aparecendo sem aliança nas redes sociais