Jojo Todynho não suporta mais boatos sobre seu namoro: ‘Não mexe com os meus’

Jojo Todynho volta com tudo e habla sobre o seu romance com Renato Santiago (Reprodução/@jojotodynho)

Em um novo estouro virtual, Jojo Todynho voltou a comentar sobre o seu relacionamento amoroso com Renato Santiago, que ganhou um carro de luxo da famosa e também foi envolvido em uma suposta traição.

Em uma sequência de vídeos do Instagram, a vencedora de A Fazenda 12 mostrou estar muito irritada com as histórias inventadas pelas pessoas, que afirmam que o anônimo, que já era amigo dela, está no romance apenas por fama e status.

“A mulher gorda é colocada pela sociedade como uma pessoa que para ter um homem ela precisa bancar, dar algo para ele. As pessoas trabalham e no mundo ainda há pessoas de muito caráter. No mundo tem muitas decepções e tragédias”, disse ela, que estava tirando a maquiagem do rosto, após concluir um novo trabalho.

Jojo Todynho desmente suposta traição de namorado (Reprodução/@jojotodynho)

A famosa disse aos seus seguidores que nem sempre as pessoas querem saber apenas dos bens materiais, mas que ainda há no mundo pessoas com empatia e muito coração. Em seu desabafo, a intérprete de Que Tiro Foi Esse chegou a afirmar que não nasceu ontem: “As pessoas acham que eu sou boba”.

LEIA TAMBÉM: Manoel Soares diz, finalmente, se foi demitido da Globo: ‘Meu patrão é o público’

Sabendo que os boatos sobre o seu namoro com Renato Santiago estão longe de acabar, a celebridade mandou o papo reto: “Falar de mim, me criticar é mole, difícil é ser uma Jojo. Mas, eu não falo de valor aquisitivo, falo de coração. Eu vou falar, me arrependo de ser como eu sou? Não! Me dói as porradas que eu tomo? Não!”.

Renato Santiago e Jojo Todynho foram flagrados no aeroporto (Reprodução/Instagram)

A cantora e contratada da TV Globo disse que luta pelos seus e é isso que importa: “Só vai gostar de você de fato quem realmente sabe o que é verdade e que é mentira, quem te conhece no íntimo. Eu não faço questão de gostarem de mim e de agradar ninguém além dos meus”.

Por fim, Jojo Todynho deixou claro que não liga para fofocas e boatos sobre ela, mas que existe um limite: “Não mexendo com vovó e com os meus o mundo pode cair lá fora. Toda a certeza que eu tive até hoje é que eu nunca tive só. Agradeço a Deus todos os dias”.

LEIA TAMBÉM: Vazou! A última atualização dos possíveis famosos que estão em A Fazenda 15