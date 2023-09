Esposa de Regis Danese se decepcionou ao receber mensagem do cantor: ‘Até agora’

Kelly, esposa do cantor gospel Regis Danese, ficou chocada ao receber uma carta do artista, que segue internado no hospital para se recuperar de uma cirurgia delicada, feita após o acidente de carro que sofreu.

Pelo Instagram, ela contou que tudo aconteceu quando o famoso deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi para o quarto. Segundo a esposa de Danese, os enfermeiros avisaram que ele já tinha sido transferido e também que tinha escrito uma carta, de onde a decepção aconteceu.

“Quando o Regis saiu da UTI, o enfermeiro veio todo empolgado falando: ‘Ele escreveu uma carta. Tem uma carta lá e ele mandou te entregar’. Ele insistiu muito e eu fiquei toda emocionada, pensando: ‘Nossa, ele fez uma carta de amor para mim’”.

Esposa de Régis Danese segue dando notícias sobre a recuperação do cantor gospel (Reprodução/Instagram)

Aos seus seguidores, Kelly Danese disse que esperava ser uma carta de amor, mas na verdade era outra coisa: “Quando eu peguei a carta, super feliz, achando que ele ia fazer uma declaração, eu me enganei. Estava assim: ‘Comprar mamão, manga, trazer aquele remédio, mala, frasqueira, celular, carregador’”. Eu fiquei tão frustrada”, contou a esposa do cantor gospel, mostrando a tal carta.

Mesmo levando tudo que o marido pediu, Kelly brincou e disse que estava “frustrada até agora” com as primeiras palavras escritas por Regis Danese ao chegar no quarto do hospital. É claro que tudo não passou de uma brincadeira e o casal segue bem.

Cantor gospel Régis Danese deixou a UTI e voltou a falar com os fãs pelas redes sociais (Reprodução/Instagram)

Regis Danese fala sobre fase de recuperação

O cantor gospel teve uma perfuração no intestino delgado, passou por uma cirurgia delicada, mas ao receber o celular de volta o famoso retomou o seu contato direto com os fãs e deu mais detalhes.

Em recuperação, o artista afirmou que sente muita dor: “Vencendo uma etapa a cada dia. Dói muito, mas a vitória é maior do que qualquer dor que eu sinto e seguimos vencendo porque Jesus Cristo já venceu por nós”.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, Régis Danese agradece as orações: “Obrigado por todo carinho e orações de amigos, fãs, pastores…. Vocês estão sendo fundamentais para minha melhor recuperação. Gratidão”.

