Dua Lipa arrasa com look ousado no Instagram

Dua Lipa, a premiada cantora, recentemente compartilhou fotos de seu novo visual no Instagram, deixando os fãs impressionados com sua escolha ousada e estilo inconfundível. Nas imagens, ela posa com um minivestido sem mangas totalmente coberto por um renda preta floral, elevando o nível com um par de icônicos sapatos de salto alto da Marc Jacobs. A cantora também não economizou nos acessórios, completando o look com óculos de sol ovalados pretos, brincos de corrente prateada e anéis volumosos.

A moda arrojada de Dua Lipa não é novidade

Dua Lipa sempre chamou a atenção com seus visuais únicos e ousados. No mês passado, ela surpreendeu os fãs ao compartilhar fotos usando um conjunto totalmente azul, composto por um minivestido de malha azul gelo com mangas amplas e uma gravata azul bebê, um biquíni de triângulo azul claro e sandálias de plataforma metálica azul da coleção ‘La Vacanza’ da Versace, em colaboração com Donatella Versace.

Amor pela moda desde sempre

Dua Lipa já havia sobre seu amor pela moda. Ela afirmou: ”Sempre adorei me vestir. Gosto quando as coisas parecem que você simplesmente as jogou e, às vezes, as coisas que você realmente joga parecem as melhores. Sempre fui inspirada pelos anos 90.”

Dua Lipa continua a impressionar seus fãs não apenas com sua música, mas também com sua moda arrojada e estilo único. Seu lema, “Quanto mais alto o salto, mais perto de Deus” parece ser a chave para seu sucesso na oda. Fique atento às redes sociais dela para mais looks inspiradores.