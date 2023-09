Ciclone extratropical que atingiu o RS preocupa Patrícia Poeta: ‘Muito triste’

Patrícia Poeta fala sobre os danos do ciclone extratropical no Encontro (Reprodução/Globo)

Patrícia Poeta levou os danos causados pelo ciclone extratropical para o Encontro desta quarta-feira (06). Nascida no Rio Grande do Sul, estado mais atingido, a famosa estava visivelmente emocionada ao conversar com uma senhora que perdeu tudo.

“Muito triste. A gente fala que são coisas materiais, mas também é aquilo que as pessoas batalham a vida inteira para construir, são histórias. Além daquilo é necessário para viver”, afirmou a apresentadora antes de chamar César Tralli, direto do estúdio do Jornal Hoje.

De volta ao estúdio do Encontro, a apresentadora voltou a falar sobre a história contada no matinal da TV Globo: “Começamos com uma história de uma das moradoras com uma das casas mais altas e precisou ir para o telhado da casa para se salvar”.

César Tralli e Patrícia Poeta alertam sobre as chuvas e o ciclone extratropical no Encontro

Patrícia Poeta também destacou que as chuvas deram uma trégua, mas a situação no estado da região sul do Brasil é muito delicada: “Parou de chover, mas segue instável. A gente fica muito triste e preocupada com toda essa situação. Em menos de cinco dias choveu a média para o mês todo”.

No Twitter, os danos causados pelo ciclone extratropical que atingiu a região sul do país virou um dos assuntos mais comentados e fãs do Encontro falaram sobre a apresentadora: “Patrícia está segurando a emoção, é difícil gente muito difícil que Deus dê forças para as pessoas do Rio grande do Sul”.

Patrícia Poeta foi pega no pulo durante o Encontro

Quase sempre, Patrícia Poeta fala que acorda cedinho para chegar na TV Globo, em São Paulo, mas a famosa foi pega no pulo pelos fãs do Encontro, que usaram as redes sociais para desvendar um mistério daqueles.

Patrícia Poeta usa look diferente da chamada do Encontro e web reclama

Em uma publicação uma anônima questiona: “Gente a Patrícia Poeta disse que é a primeira a chegar na Globo para fazer o Encontro e que faz chamadas ao vivo pela manhã pro programa, mas as chamadas são feitas com a roupa do dia anterior, ontem ela tava de terninho verde e agora ela apareceu de preto no programa?”.

A apresentadora não respondeu a pergunta da internauta, que pelo visto acompanha o matinal diariamente. Mas, vale destacar que ao longo do último ano Patrícia chamou a atenção diversas vezes por levantar às 4h30 da manhã.

