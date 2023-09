Zendaya compartilha adorável foto de infância e revela cachos naturais

Um talento que encantou audiências com sua habilidade de atuação e estilo cativante, Zendaya celebrou seu 27º aniversário na semana passada, em 1º de setembro de 2023. A estrela recorreu ao Instagram para expressar sua gratidão à sua família, amigos, fãs e seguidores por seus votos de felicidades, compartilhando não apenas uma mensagem sincera, mas também um adorável vislumbre de sua infância.

Em um mundo onde a perfeição polida muitas vezes assume o centro do palco, a decisão de Zendaya de compartilhar uma foto sincera de sua infância ressoou com seus seguidores. A imagem apresenta uma jovem Zendaya com um dente da frente faltando e seus cachos naturais em plena exibição.

Z frequentemente tem ostentado um elegante corte de cabelo, alguns têm chamado de “bob em formato de xícara invertida”. Embora este penteado elegante e chique lhe caia impecavelmente bem, os fãs não podem deixar de desejar o retorno de seus cachos naturais.

Zendaya Zendaya/Instagram

O cabelo cacheado de Zendaya sempre foi emblemático de sua autenticidade e beleza única. Em uma era em que muitas celebridades optam por looks cuidadosamente estilizados e polidos, a decisão de Zendaya de abraçar sua textura natural sempre foi refrescante. Os cachos saltitantes em sua foto de infância são um testemunho de seu charme inato.

No entanto, vale a pena notar que voltar a seus cachos saltitantes pode implicar em um corte ainda mais curto, possivelmente se aproximando do estilo pixie. No entanto, a versatilidade de Zendaya é um fato bem conhecido entre seus admiradores, e ela consistentemente demonstrou que pode adotar qualquer penteado com graça e elegância.

Independentemente de sua escolha de penteado - seja seus cachos naturais ou o chique bob - Zendaya continua a cativar corações e inspirar fãs com seu talento, estilo e autenticidade inabalável. À medida que ela celebra seu 27º ano, seus admiradores aguardam ansiosamente sua próxima evolução de estilo, sabendo que, seja qual for sua escolha, Zendaya não pode fazer nada de errado aos olhos de sua devotada base de fãs. Feliz aniversário, Zendaya!