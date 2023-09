Zé Neto realiza sonho do filho ao busca-lo de caminhão de R$ 500 mil na escola; assista ao vídeo

Zé Neto, da dupla com Cristiano, surpreendeu os filhos José, de 6 anos, e Angelina, de 3, ao realizar o sonho de ir buscá-los de caminhão na escola. De acordo com o site ‘Glamour’, o veículo é um Volvo VH 460 e custa mais de R$ 500 mil.

As crianças ficaram muito felizes com a surpresa. “Dia mais feliz da minha vida”, disse o filho mais velho.

“No volante da vida, aceleramos na direção dos sonhos dos nossos pequenos, com a família como nosso combustível e os caminhões como nossa paixão”, disse ele em vídeo.

Simplesmente o Zé Neto indo buscar os filhos na escola de caminhão kkkkkkkkkkkkk

Ana Maria Braga teve uma crise de riso nesta terça-feira, 05 de setembro, durante uma transmissão ao vivo direto de Santos, com o repórter Fabrício Battaglini. A gargalhada foi tanta, que a apresentadora precisou até chamar o intervalo para se recuperar.

O repórter estava apresentando o quadro ‘Delivery do Mais Você, em que entrega o prato do dia na casa ou estabelecimento de alguma fã do programa. Quando Fabrício começou a dar dicas sobre qual cidade ele estava (até então não havia sido revelado que estava em Santos), ele citou que estava segurando uma comida típica do local.

O alimento em questão é o pão de cará, que para a surpresa de Ana, não leva o ‘cará’, que dá o nome da receita. “Isso daqui é uma iguaria tradicional da cidade, essa é a dica, só que descobrimos que o cará tá só no nome, não tem na receita”, iniciou o repórter.

Neste momento, a apresentadora já cai na risada e quase solta um palavrão: “Descarou, eu ia falar outra coisa”, disse Ana Maria. Então, Louro Mané, também na gargalhada, comentou: “Ana Maria, cuidado aí, são 11h02 da manhã, não vai escorregar, minha filha”.

“Mas é que o pão não tinha cará”, continuou. Ana e o Louro completou a piada: “Agora tá é descarado”.

A Ana Maria Braga tendo uma crise de riso ao vivo 🤣🤣🤣 AMO, MARAVILHOSA #MaisVoce



pic.twitter.com/U7tMwnasWS — Diogo Lamarque (@diogolamarque) September 5, 2023

