VÍDEO: Geisy Arruda revela que aceitaria fazer gravação com Andressa Urach, mas cita “limites”

A lista de famosas dispostas a gravar um vídeo de sexo com a modelo Andressa Urach, de 35 anos, está só aumentando. Denise Rocha, conhecida como “Furacão da CPI”, já confirmou que topou a produção para uma plataforma de conteúdo adulto. Agora foi a vez da influenciadora Geisy Arruda se pronunciar sobre o assunto.

Em entrevista ao “Link Podcast”, Geisy disse que aceitaria sim o convite da ex-miss Bumbum, mas com uma condição: que o filho dela, Arthur, de 18 anos, não participasse da gravação. Andressa revelou que é o rapaz quem registra seus vídeos e que, inclusive, ganha 10% do faturamento dela.

“Se ela quiser fazer qualquer coisa comigo, primeiro tem que tirar o filho dela. Se é um produtor que ela acha incrível eu tenho o meu. Outra coisa, tudo tem que ter limite e cada um vai até o seu, o meu limite é onde o filho dela não está. Pode ser que role... Esse é o meu limite”, declarou a influenciadora.

Ainda na entrevista, Geisy ressaltou que não mantém uma boa relação com Andressa e, inclusive, tem a modelo bloqueada no seu Instagram há mais de 10 anos. Ela relembrou uma ocasião em que as duas se encontraram em uma festa e a ex-miss Bumbum rejeitou um convite para ir até um camarote e que, depois disso, não se cruzaram mais.

“Eu tentei me aproximar dela, mas nunca consegui. Ela sempre via a gente como concorrente. Então, quando tentei esse momento com ela de amizade, ela me colocou pra longe”, relatou a influenciadora.

A ex-miss Bumbum falou do interesse de gravar com a influenciadora ao ser questionada por seguidores sobre fetiches com famosas. Na ocasião, Andressa também citou que tinha interesses na advogada Deolane Bezerra e na MC Pipokinha.

A modelo tem sido muito criticada por permitir que o filho grave seus conteúdos adultos, mas disse que não deixa se abater com os comentários negativos e ressalta que tudo não se passa de “um trabalho”.

“Eu não tenho vergonha, eu não sinto nada, ele não sente nada. É extremamente profissional. Arthur é um ótimo fotógrafo, faz as gravações de uma maneira excepcional, até fala às vezes sobre qual a melhor posição, o que tem que fazer, então ele é extremamente profissional”, garantiu.

Aplicativo de namoro

Andressa está em viagem pelo Chile e revelou aos seus seguidores que, pela primeira vez, decidiu baixar o Tinder. Segundo ela, em pouco tempo, já ganhou mais de 800 curtidas. Mesmo sem saber falar espanhol, revelou que tem analisado alguns candidatos.

“Gente, e eu que estou aqui na internet, acabei de baixar o Tinder. Estou no Chile, ver se encontro algum boy gato aqui. Eu nunca tinha baixado o Tinder, vamos ver, será que eu dou match com alguém?”, se divertiu ao contar para seus seguidores.

Depois, nos stories, ela contou sobre a novidade para um amigo. “O negócio tá tenso. Já tenho mais de 800 curtidas (...) eu não tinha Tinder, foi a primeira vez que baixei”, disse. Questionada por ele se ela sabe falar espanhol, revelou: “Pra quê conversar? Não precisa”, afirmou, aos risos.

