VÍDEO: Ao lado de Danilo Gentili, Roger diz que acredita na recuperação de Mingau: “Vai sair dessa”

O cantor Roger, vocalista do Ultraje a Rigor, conversou com o apresentador Danilo Gentili sobre o baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, que segue internado em estado grave após ser baleado na cabeça. O músico disse que esteve no hospital e viu o amigo.

“Falei com ele sedado, mas eu via a resposta dele, começou a respirar mais rápido, parecia dizer ‘quero responder, eu estou bem, vou ficar bom’. Eu estou muito confiante ainda que ele vai sair dessa”, disse Roger. “Força, Mingau. A gente segue aqui rezando por você”, ressaltou (assista abaixo).

Já Danilo Gentili, que comanda o programa “The Noite”, no SBT, que contava com a participação de Mingau, anunciou um “breve recesso” nas gravações. Segundo ele, por tempo indeterminado, serão exibidas entrevistas que já estavam gravadas.

“Como todo mundo sabe, aconteceu uma fatalidade com nosso amigo Mingau. Foi um fim de semana muito tenso, muito ruim e muito triste, para todo mundo aqui do ‘The Noite’, principalmente para a família, para os amigos e para os fãs (...) A gente aqui é tudo amigo, não é só um casting de programa, e esse assunto mexe com todo mundo”, explicou Gentili.

“Então, hoje, a gente não teria condições de gravar um programa, que o intuito é divertir. Então nós optamos aqui em fazer um leve recesso em novas gravações do ‘The Noite’. Porém, vamos transmitir aqui essa semana entrevistas que foram gravadas semanas passadas, inclusive, com a participação do Mingau”, disse.

Por fim, o apresentador desejou força para a família, amigos e fãs do baixista.

Conforme um boletim médico, divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, de São Paulo, na segunda-feira (4), o baixista segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), sedado e mantido sob ventilação mecânica. Ele passou por uma cirurgia de emergência no domingo (3), que durou cerca de 3h30 para retirar fragmentos do projétil, e seu estado de saúde é considerado grave.

Mingau é baixista do Ultraje a Rigor desde 1999 e participa com a banda do programa 'The Noite', do SBT (Reprodução)

Relembre o caso

Mingau foi baleado na cabeça na noite de sábado (2), em Paraty, interior do Rio de Janeiro. De acordo com um amigo do músico, eles estavam indo fazer um lanche quando o carro foi atingido por tiros e um deles acertou a cabeça de Mingau.

Mas segundo o G1, à Polícia Militar o acompanhante de Mingau disse que ambos estavam indo comprar drogas no local, que segundo a polícia é um conhecido ponto de venda de drogas e dominada por narcotraficantes.

O caso segue em investigação e a Polícia Civil prendeu três suspeitos de envolvimento no caso. Com eles foram apreendidas drogas e uma arma, cuja bala é compatível com a que acertou o baixista.

O delegado Marcelo Russo, responsável pelo caso, disse em entrevista ao programa “Brasil Urgente”, da TV Bandeirantes, que o carro em que Mingau estava com o amigo passou por uma área dominada pelo tráfico e acabou sendo alvejado.

“Os integrantes dessa facção praticam o tráfico de forma armada e, nesse caso, o veículo da vítima entrou em um local, precisamente na Praça do Ovo, onde nós temos uma boca de fumo, um local conhecido como ponto de compra e venda de drogas ilícitas. É uma área perigosa, que deve ser evitada”, explicou ele.

“Ao passar no quebra-molas, segundo informações, tenha talvez dado, chamado a atenção de forma que assustou os criminosos e eles efetuaram esse disparo contra o veículo”, disse o delegado.

