Suposta traição cria problemas entre Jojo Todynho e os seguidores: ‘Vergonha’

Jojo Todynho quebrou o silêncio sobre os boatos de que Renato Santiago, seu namorado, teria voltado com a ex-mulher. Pelas redes sociais, a famosa defendeu o amado e revelou quando a troca de mensagens entre ele e Kaila Oliveira aconteceu.

Segundo a vencedora de A Fazenda, os prints que foram revelados pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, mostram uma conversa antiga, quando ela e o anônimo não eram namorados, já que o relacionamento foi oficializado no dia 12 de maio.

Mas, a repercussão não foi muito positiva para os fãs de Jojo Todynho, que mandaram inúmeras mensagens afirmando que a famosa tinha “ajudar”. Um seguidor, por exemplo, disse que Renato parecia “mó gigolô”. Outra pessoa disse que sentia “vergonha” pela famosa e que este sentimento pode “passar no débito”.

Não deu para esconder: Jojo Todynho desembarca no RJ de mãos dadas com novo namorado Imagem: Adão/AGNews

Há também quem diga que toda essa polêmica é para Renato Santiago aparecer na mídia: “Era melhor não ter postado, o cara está o tempo todo comprando a vibe dela com a da ex é super gostando da fama que vai ganhar, ridículo”, analisou uma pessoa.

Por fim, Jojo Todynho mandou o recado: “Cada um oferece o que tem, seja amor, rancor ou inveja. Sabe quem ganha com isso? Ninguém, só vocês que gostam de uma fofoca”.

O romance com Jojo e a ex de Renato

Essa não é a primeira vez que Jojo Toddynho e Kaila Oliveira, mãe da filha de Renato Santiago, aparecem em uma polêmica, mas a notícia de que o anônimo teria traído a vencedora do reality show A Fazenda 12 se espalhou rapidamente.

Reprodução Renato Santiago, o namorado de Jojo Todynho, ao receber o carro de presente Foto: @jojotodynho (Instagram)

De acordo com os prints divulgados pela jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Renato estava conversando com sua ex-mulher e o assunto parecia polêmico. Na conversa, ele questiona se ela venderia o corpo e afirma que pagaria, mas Keila desconversa: “Nem de graça e nem pagando”, responde ela.

Segundo a colunista do Metrópoles, a conversa aconteceu no dia 10 de maio, pouco antes da polêmica entre Todynho e Kaila vir à tona e do romance com Renato Santiago se tornar público. Tempos depois, as duas se envolveram em trocas de farpas virtuais por causa da pensão que Renato tem que pagar à filha.

