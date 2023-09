Shakira revela intervenções estéticas em entrevista à TV

A cantora colombiana Shakira, aos 46 anos, mantém uma aparência notavelmente jovem e radiante, deixando muitos admiradores curiosos sobre seus segredos de beleza. Recentemente, a artista compartilhou detalhes surpreendentes sobre suas intervenções estéticas em uma entrevista no programa ‘Viva la Vida’ do canal espanhol Telecinco, diz El Nacional.

Shakira atribui sua aparência impressionante a um estilo de vida saudável, incluindo uma rigorosa dieta projetada por sua preparadora física, Anna Kaiser, e uma rotina diária de exercícios. No entanto, uma análise de sua evolução estética revelou que ela investiu mais de 63.000 euros ( R$ 336 mil) em procedimentos destinados a realçar sua beleza natural.

Entre as intervenções mencionadas, uma das mais notáveis foi a incorporação de uma prótese no mento (queixo), que teria custado cerca de 11.000 euros. Além disso, Shakira teria se submetido a um lifting facial, uma cirurgia antienvelhecimento que trata rugas faciais visíveis, e também recorrido ao ácido hialurônico e botox regularmente, com um custo de aproximadamente 800 euros por sessão.

Outra revelação surpreendente foi a realização de uma lipoescultura, o procedimento estético mais caro até o momento, com um preço de 25.000 euros. Além disso, o jornal As afirmou que a cantora passou por uma rinoplastia para refinar seus orifícios nasais e aprimorar seu perfil, com um custo de cerca de 7.000 euros.

Essas revelações podem surpreender os fãs de Shakira, que admiram sua beleza natural e energia no palco. A cantora continua a ser uma referência na música e no entretenimento, e suas escolhas pessoais de estética fazem parte de sua jornada de autodescoberta e autoexpressão.

Essa entrevista na Telecinco oferece uma visão mais profunda das escolhas estéticas de Shakira e, ao mesmo tempo, destaca a importância de cuidar da saúde e da autoestima, independentemente das escolhas de intervenções estéticas.