Roupa diferente faz Patrícia Poeta ser pega no pulo durante o Encontro

Patrícia Poeta usa look diferente da chamada do Encontro e web reclama (Reprodução/Globo)

Quase sempre, Patrícia Poeta fala que acorda cedinho para chegar na TV Globo, em São Paulo, mas a famosa foi pega no pulo pelos fãs do Encontro, que usaram as redes sociais para desvendar um mistério daqueles.

Em uma publicação uma anônima questiona: “Gente a Patrícia Poeta disse que é a primeira a chegar na Globo para fazer o Encontro e que faz chamadas ao vivo pela manhã pro programa, mas as chamadas são feitas com a roupa do dia anterior, ontem ela tava de terninho verde e agora ela apareceu de preto no programa?”.

Até o fechamento desta matéria, a apresentadora não respondeu a pergunta da internauta, que pelo visto acompanha o matinal diariamente. Mas, vale destacar que ao longo do último ano Patrícia chamou a atenção diversas vezes por levantar às 4h30 da manhã.

Mas, não são só as chamadas que a famosa faz ao chegar na TV Globo, em São Paulo, pelo Instagram ela já mostrou diversas vezes o seu camarim e os bastidores do Encontro, como maquiagem e toda a equipe que trabalha na emissora. A ex-Jornal Nacional também acerta os últimos detalhes e visita os convidados antes de entrar em cena.

Já depois do Encontro ao vivo, Patrícia Poeta se reúne com toda a equipe para uma reunião de pauta para o matinal do dia seguinte. Além da famosa sessão de fotos com sua amada plateia, que acompanha tudo de pertinho.

O Encontro está sem filtro?

Ainda pelo Twitter, o excesso de matérias violentas chamou a atenção do público, que criticou a linha editorial do programa matinal da Globo: “Já vi que o editorial deste programa é mesmo ser sanguinário”, escreveu uma pessoa.

Um outro pontuou que a leveza dita por Patrícia Poeta nas chamadas do Encontro “é só propaganda”. Já um terceiro disse que estava cansado de ver só tragédia pela manhã.

