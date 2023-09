Qual a parte do corpo de Carmen Electra preferida por seus assinantes no Onlyfans? Você se surpreenderá ao descobrir

Carmen Electra, a icônica estrela de ‘Baywatch’ revelou uma tendência inesperada em sua conta no OnlyFans: os fãs estão clamando para ver seus pés. Em uma entrevista à People, a atriz e modelo de 51 anos abriu o jogo sobre os pedidos peculiares que recebe de seus assinantes, diz Page Six.

Pedidos inusitados em abundância

Electra riu ao compartilhar: “Recebo tantos pedidos envolvendo meus pés, o que é engraçado para mim. Eu sempre penso, ‘O que vocês gostariam de ver eu fazendo com os meus pés? Devo pisar em uvas? Colocar chantilly neles?” Apesar de sua diversão, Electra confessou que há muito tempo está ciente da fascinação por seus pés, lembrando até mesmo de páginas dedicadas a eles nos primórdios da internet.

Controle artístico empoderador

O que diferencia o OnlyFans para Electra é a liberdade criativa que ele proporciona. Ela explicou: “Estou feliz pois quando se trata de conteúdo eu sou minha própria chefe. Tenho a liberdade e a criatividade para fazer o que quiser, interagindo com os fãs e atendendo aos pedidos deles.”

Esse senso de controle artístico e independência foi despertado e estimulado por seu ex-namorado, o falecido ícone da música Prince. Electra compartilhou: “Ele transmitia um senso de liberdade criativa. Isso me ajudou a saber o que eu quero agora. Tenho minha própria direção, crio minhas próprias ideias criativas. Tenho meu próprio caminho.”

Um capítulo de celebração

Carmen Electra ingressou no OnlyFans em maio de 2022, com a intenção de se reconectar com seus fãs à medida que iniciava um novo capítulo em sua vida após completar 50 anos em abril de 2022. Na época, foi divulgado que ela ofereceria aos assinantes “acesso exclusivo a conteúdo atrativo, ousado e descontraído.”

Sua decisão também foi influenciada por um aumento nas buscas por ela no Pornhub após sua participação na série documental da ESPN ‘The Last Dance’ em abril de 2020. Na série, Electra discutiu abertamente seu casamento turbulento com a estrela do Chicago Bulls, Dennis Rodman, e os momentos memoráveis que compartilharam, incluindo encontros em locais não convencionais.

A empreitada de Carmen Electra no OnlyFans não apenas mostra sua liberdade criativa, mas também destaca o fascinante mundo dos pedidos de fãs na era da criação de conteúdo digital. Com sua independência e visão única, ela continua a cativar sua audiência de maneira distinta.